新竹動物園新老虎 命名睏寶

新竹市立動物園昨天下午與財團法人莊福文化教育基金會附設動物園（六福村）簽約締結為姐妹園，未來將強化醫療、照養與專業人才培訓等交流合作。昨天也同步揭曉新竹市立動物園年初從六福村借展而來的6歲孟加拉虎命名票選結果，由「睏寶」拿下最高票勝出。

新竹市立動物園與六福村都是大新竹地區重要的生命環境教育場域與野生動物救傷收容中心，互動密切，動物園昔日的動物明星孟加拉虎六福與來福，與今年初來到新竹市的孟加拉虎，都是借展自六福村，兩園都承載不少新竹人的回憶，今年締結姐妹園，邁向新里程碑。

昨天在新竹市長高虹安、六福旅遊集團總裁暨財團法人莊福文化教育基金會董事長賴振融見證下，分別由新竹市立動物園園長楊礎遠、六福村主題遊樂園總經理葉忠岳代表簽約締結姐妹園，兩園也派出吉祥物「樂樂」、「哈比」、「哈妮」跳舞炒熱氣氛。

葉忠岳說，六福村重視並推動動物保育，讓下一代能近距離接觸動物，而不是只透過影像認識動物，也希望大家支持成為永續的力量。