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愛在桐花祭 苗栗36對佳偶結良緣

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
苗栗客家桐花婚禮邀請新人及親友施放氣球，象徵「幸福升空」。記者胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮邀請新人及親友施放氣球，象徵「幸福升空」。記者胡蓬生／攝影

苗栗客家桐花婚禮昨天在三義西湖渡假村舉行，現場桐花雪白盛開，增添浪漫氣息。縣長鍾東錦、陳美琦夫婦以「主婚人」身分，和與會的新郎、新娘親友共同見證36對新人完成終身大事，並獻上祝福，願新人相濡以沫、鍾愛一生。

苗栗著名的桐花婚禮今年邁入第19年，迄今促成1358對佳偶完婚。今年36對新人除了穿上西式婚紗，有的也穿著傳統禮服、原住民族服飾進場，由迎親陣頭開道走上紅地毯，接受各方祝福。

苗栗客家桐花婚禮昨天登場，新娘吳姿穎（右）與新郎傅聖棋都是職業軍人，傅聖棋還特別穿軍裝參加。記者胡蓬生／攝影
苗栗客家桐花婚禮昨天登場，新娘吳姿穎（右）與新郎傅聖棋都是職業軍人，傅聖棋還特別穿軍裝參加。記者胡蓬生／攝影

今年桐花婚禮以「攜手桐心，花開並蒂」為主題，巧思安排不少客家傳統婚禮習俗，還有新人互戴婚戒、互吻99秒，共同許下愛的誓言等儀式，場面溫馨。

36對新人出現吳姿穎、吳怡樺姊妹檔，兩人與另一半相約參加桐花婚禮，象徵「雙喜臨門」；姊姊吳姿穎與另一半傅聖棋都是職業軍人，同在空軍服務，傅聖棋還特別穿上軍裝參加婚禮，妹妹吳怡樺則是老師，偶然和從警的廖國榮在一次犯罪預防宣導時相識，成就美好姻緣。

三義西湖渡假村正逢桐花盛開，會場場邊也湧入不少遊客，見證36對佳偶成婚時刻。鍾東錦說，少子化已成國安議題，鼓勵年輕人要「勇敢談戀愛」成為佳偶，找到屬於自己的幸福。

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