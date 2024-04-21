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桃捷綠線加230億 爭取補助84％

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園捷運綠線北段7站拚2026年底先通車。圖為綠線往北已完工的高架段，遠處跨高架的建築為G13站站體。記者鄭國樑／攝影
桃園捷運綠線北段7站拚2026年底先通車。圖為綠線往北已完工的高架段，遠處跨高架的建築為G13站站體。記者鄭國樑／攝影

桃園捷運綠線工程北段高架預訂4月底合龍接同樣高架的機場捷運A11坑口站，符合預期進度。不過，相關前瞻建設「錢坑」一直是市府隱憂；市議員劉勝全點出，綠線計畫預算原核定982億元，計畫修正再增加約230億元非自償經費，但中央補助比率卻遲未定案，呼籲市府盡早跟中央協商爭取預算。

市府捷運局說明，捷運綠線工程增加230億元，主因為物價、工資波動、文資保存，還有新增的綠線往桃園國際機場延伸的支線發包經費；市府財政等級原被列為2級、中央補助78%，計畫核定後被改列為3級、中央補助84%，「過去還未遇過此狀況」，會積極向中央爭取，減輕地方負擔。

桃園前市長鄭文燦任內向中央爭取545項前瞻建設計畫，其中以軌道建設金額最大，包含桃園鐵路地下化、捷運綠線及中壢延伸線，核定金額2355.49億元，占桃園市前瞻總經費86.18%，中央補助1306.03億元，市府自籌1049.46億元，自籌款占軌道經費的44.55%，也成為張善政市府的沉重負擔。

桃園捷運綠線工程北段高架施工進度如期，市府預估，4月底合龍後，軌道、機電工程接續施工，年底第一輛列車要進滲眉埤保修場測試，明年中試行駛綠線軌道，北段7站2026年先通車接機捷的目標不變。

市議員劉勝全說，捷運綠線工程如火如荼，進度雖沒落後，但施工常影響民眾通行和安寧，除了要求工程單位做好工地管理，也希望市府及早規畫北段7站高架段的隔音牆，因該處座落有菓林重劃區、航空城開發區，未來居住、上班人口多。捷運局對此回應，隔音牆的部分會進一步評估。

劉勝全也提到，捷運綠線2030年能否達成通車，經費到位成最大隱憂，因為依據捷運局工作報告，綠線經費從原本核定的982億元，還要再增加230億元，市府應盡快跟中央談定分攤。

捷運局說明，新增的230億元屬於非自償性經費，過去桃園市的財政等級屬於第2級，可獲中央補助分攤78%，也就是179.4億元，但桃園市目前調整為財政等級第3級，中央補助分攤比率可到84%，即為193.2億元。

捷運局指出，過去相關建設計畫在核定後增加經費，還沒碰過財政等級從2級調整到3級的狀況，增加經費的計畫待市府內部審查同意後，將呈報交通部，積極向中央爭取補助。

桃園 機場捷運

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