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苗栗縣公共化幼兒園即將招生 107園可提供4573個名額

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公共化幼兒園招生即將起跑，總計可提供4573個平價公共化教保服務就讀名額。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公共化幼兒園招生即將起跑，總計可提供4573個平價公共化教保服務就讀名額。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣公共化幼兒園招生即將開跑，縣府將分兩階段作業，目前全縣公共化幼兒園包括國中小附設幼兒園78園、鄉鎮立幼兒園及分班12園，另外非營利幼兒園有17園，總計107園可提供4573個平價公共化教保服務就讀名額。

縣府教育處指出，113學年度公共化幼兒園招生分兩階段辦理，第一階段招生統一在4月23、24日報名，4月26日抽籤，登記資格為年滿3足歲以上幼兒（107年9月2日至110年9月1日出生），或設有幼幼專班與縣府同意混齡編班的2足歲幼兒（110年9月2日至111年9月1日出生）；第二階段開放還有缺額的幼兒園繼續辦理招生登記。

教育處表示，為提供家長更便利方式為孩子選擇合適的幼兒園，特別在「苗栗縣國中小學校附設幼兒園及非營利幼兒園招生網」https://kid-miaoli.mlc.edu.tw建置公告平台，讓家長能即時了解相關招生資訊，同時還規畫「線上」登記報名與「現場」登記報名等多元管道。

如果具有以下資格者，得優先進入苗栗縣公立及非營利幼兒園就讀，包括身心障礙幼兒（含持有暫緩入學證明的幼兒）、低收入戶幼兒、中低收入戶幼兒、原住民族幼兒、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女、苗栗縣保護安置個案幼兒及育有3胎以上子女的家庭幼兒。

縣長鍾東錦表示，縣府除推動友善育兒方案，擴展平價教保服務，減輕家長經濟負擔，也調整各園師生比，希望能減輕教保人員負擔，進而提升公共化教保服務品質，創造更友善、優質的幼兒成長環境。

苗栗縣公共化幼兒園招生即將開跑，總計可提供4573個平價公共化教保服務就讀名額。聯合報資料照片
苗栗縣公共化幼兒園招生即將開跑，總計可提供4573個平價公共化教保服務就讀名額。聯合報資料照片

幼兒園 苗栗縣

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