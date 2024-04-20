航空城拆遷戶 逾半高齡難貸款

桃園航空城安置住宅申請抽籤與安置街廓配地作業正在進行，陸續有安置戶向銀行貸款購建新房，但不少人因年齡偏高，遭銀行認為恐無還債能力，申辦貸款卡關，想把土地過戶給下一代再申辦，又衍生贈與稅的問題，市議員游吾和指7000多名拆遷戶中，過半數有上述困擾，盼市府協助解決。

游吾和指出，拆遷戶無論選安置住宅或安置街廓，都因為年紀大、無穩定收入證明，或過去沒有繳稅紀錄等情況，無法向銀行貸款，有老一輩拆遷戶於是想用贈與方式，改由孩子來申辦貸款，但諮詢地政士或公部門，發現贈與如果要符合免稅額標準，土地房產公告現值不能高於244萬元，否則必須繳交10%的贈與稅；按航空城安置街廓最小坪數約30坪，公告現值一定超過244萬元，不可能免稅。

航空城的安置住宅加安置街廓安置戶約7千人，游吾和粗估一半以上的拆遷戶都有年齡偏高、辦貸不易的問題，他們是配合國家政策離開原本家園，政府應該予以協助，在贈與稅方面應該有減免措施。

地稅局表示，贈與稅屬於國稅，會幫忙將問題反映給財政部，不過稅法有一致性，不太可能因個案而改變。

地政局表示，雖然沒有安置戶年齡層和貸款需求人數的統計分析，不過，贈與不是唯一解決貸款問題的方法，以安置街廓為例，起造人和安置戶不需要是同一人，只是領每坪3萬元的建屋補助，起造人必須是安置戶二親等以內的親人，雙方達成協議後用起造人名義向銀行貸款，至於完工後建物產權如何分配，可以透過協議形成共識和簽約。

地政局也說明，購買安置住宅的長者如果擔心不能辦貸款，可以先和政府簽定型化預售屋購屋契約，然後再簽一份轉讓契約說明要轉讓給下一代，如此就能以下一代向銀行貸款，沒有贈與或負擔其他稅的問題。