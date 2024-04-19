高虹安下周隨義消飛越南掀議 竹市府：加碼招商引資

新竹市長高虹安將於下周一到四（4月22日至25日），率竹市義勇消防人員赴越南參訪，消息曝光後，民進黨市議員楊玲宜等人批評是跟著旅遊出國爽飛，民眾黨市議員李國璋則反擊每屆市長都會陪同義消出國，過去藍綠市長皆然。市府回應，下周行程為慰勞義消選手辛勞，高虹安隨同參訪，也會加碼安排為竹市招商引資行程。

高虹安上任以來於去年曾陸續赴日本、美國考察，副市長邱臣遠也在本月初飛往越南出席世界台灣商會聯合總會開幕典禮，今天傳出高虹安也將接棒出訪到越南。

楊玲宜認為，市政還有許多工程要管控，更應要加緊腳步拴緊螺絲，不解高虹安竟還有閒情逸致跟著義消團到越南旅遊；民進黨市議員曾資程也直言，市長忙於官司頻上法院，社會觀感不佳已經是糟糕透頂，為何能在這個時間點，放下市政工作出國。

新竹市消防局指出，此次考察為新竹市義消榮獲全國義消體技能交流活動亞軍的獎勵案，為慰勞義消選手們的辛勞，援歷任市長往例，由消防局邀請市長一同至考察地點給予選手鼓勵，表示對義消夥伴的重視。此次行程為22日至27日，市長高虹安於慰勉行程結束後，將於25日提前返國。

有市府人員透露，過去在前市長林政則、許明財、林智堅時期，都有進行義消比賽獎勵的慰勞活動，高虹安此次不但隨同參訪，也有多名議員會隨團，屆時將安排為竹市招商引資，預計在此次行程會見30多位不同領域台商，積極引介企業前往竹市投資。

李國璋說，每一屆市長都會陪同義消出國作為獎勵，包含林政則、許明財和林智堅等前市長，反過來說，如果高市長不陪同，是不是又會政治攻擊說高市長不重視基層義消？扣帽子的行為大可不必，更何況此次還額外安排了招商引資行程，為美事一樁。

新竹市政府強調，市長高虹安赴越南考察期間，職務由副市長邱臣遠代理，高市長也會持續線上督導各項業務，市政推動並不會因此受到影響。