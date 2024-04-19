快訊

大陸宣布20日起對台「聚碳酸酯」徵反傾銷稅 經濟部回應了

黃曙光才剛請辭召集人 網媒爆潛艦國造「機密信函外洩」文件內容曝光

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市首發共享機車來了 民代籲擬定自治條例規範營運

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市近日已經可以租借到Gogoro共享機車，市府交通處也接到其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影
新竹市近日已經可以租借到Gogoro共享機車，市府交通處也接到其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影

新竹縣市近日同步迎來共享機車上路，由台積電Gogoro攜手投入300輛GoShare共享機車已可在大新竹地區租借，吸引民眾試乘體驗。不過，目前新竹市尚未訂定共享運具經營業管理自治條例，民代要求市府加速擬定規範共享運具營運模式，且有罰則，也希望擴大營運範圍、加強停車配套，民眾使用共享運具更方便。

已在多個縣市上路的GoShare首度進駐新竹縣市，淺藍色車身格外引人注目，不少市議員近日也體驗共享機車租借模式。市議員劉崇顯認為，新竹市城市規模不大，且大眾運輸還不夠方便，樂見有共享機車平台來到新竹投放機車，作為民眾代步新選擇。

劉崇顯表示，共享機車在其他縣市都已運作許久，租借體驗快速方便，目前車輛投放分散，是否衍生違停亂象還須觀察，但市府應未雨綢繆，增加停車收費的配套。也應比照外縣市擬定相關自治條例，如一定時限內調度車輛，讓營運模式更加完善。

市議員吳旭豐也在議會提案，要求市府擬定共享運具經營業管理自治條例，規範營運車輛數量、形式、投保等，保障使用者權益。目前也發現GoShare只在東區、北區營運，熱鬧的香山區三姓橋一帶無車可租，「不應該差別待遇」，要擴大營運範圍。

市府交通處表示，4月1日公告共享機車試辦計畫廣邀共享運具業者投入竹市，市府初期試辦以500輛為上限，並滾動檢視配套、蒐集回饋意見，試辦期過後，將參考其他縣市經驗並因地制宜，訂定符合新竹市需求的共享運具經營管理自治條例。

目前除了Gogoro推出的GoShare來到新竹市，市府交通處透露，17日核定GoShare營運300輛共享機車後，也已有其他共享運具業者來電洽詢，待業者提出申請後，市府會積極協助並加速核定。

至於GoShare營運範圍是否能擴大至香山區？交通處說明，營運範圍是由業者依據營運能量、車輛規模、調度能力及服務對象等條件自行評估，Gogoro初期以科學園區從業人員活動範圍訂定，未來將視營運情形擴大至其他區域。

新竹市近日已經可以租借到Gogoro共享機車，市府交通處也接到其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影
新竹市近日已經可以租借到Gogoro共享機車，市府交通處也接到其他業者詢問相關試辦計畫。記者張裕珍／攝影

Gogoro 台積電 大眾運輸 新竹

延伸閱讀

減輕青年負擔 竹市府年底前推青年租屋補貼加碼6千元

新竹市圖書總館最新進度曝光！預計2026年完工

最高可領4.7萬元 竹市機車汰舊換新補助方案出爐

相關新聞

龍岡米干節明登場 因應缺水微調潑水祈福儀式

2024龍岡米干節明天登場，為期2周的活動圍繞在地特色美食與文化，但今年遇上寶林茶室食安風暴，民眾難免心存疑慮，而活動重...

高虹安下周隨義消飛越南掀議 竹市府：加碼招商引資

新竹市長高虹安將於下周一到四（4月22日至25日），率竹市義勇消防人員赴越南參訪，消息曝光後，民進黨市議員楊玲宜等人批評...

新竹營隊狼師傳在竹市開課、家長心慌 竹市府回應了

新竹縣某人文生態工作室陳姓負責人被爆出去年8月在橫山鄉辦理暑期營隊時，竟4度對14歲少年口交得逞，一審被判3年8月。近日...

竹市首發共享機車來了 民代籲擬定自治條例規範營運

新竹縣市近日同步迎來共享機車上路，由台積電、Gogoro攜手投入300輛GoShare共享機車已可在大新竹地區租借，吸引...

東平問禮堂遭疑未積極保存 竹縣府：工程招標中

新竹縣竹北東平問禮堂於96年登錄為新竹縣歷史建築，縣議員質疑未積極保存，至今遲未完成修繕。文化局表示，中央111年核定補...

桃園航空城拆遷戶買房這原因不能辦貸款 盼改贈與減稅

桃園市有議員發現，航空城開發計畫下的部分拆遷戶因為年紀大沒有穩定收入證明等原因，無法貸款，想贈與孩子辦貸款，卻得繳1成贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。