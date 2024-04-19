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東平問禮堂遭疑未積極保存 竹縣府：工程招標中

中央社／ 新竹縣19日電
新竹縣竹北東平問禮堂在民國96年間登錄為新竹縣歷史建築，但有議員19日質疑縣府未積極保存，至今遲未完成修繕。（新竹縣文化局提供）中央社
新竹縣竹北東平問禮堂在民國96年間登錄為新竹縣歷史建築，但有議員19日質疑縣府未積極保存，至今遲未完成修繕。（新竹縣文化局提供）中央社

新竹縣竹北東平問禮堂於96年登錄為新竹縣歷史建築，縣議員質疑未積極保存，至今遲未完成修繕。文化局表示，中央111年核定補助，工程設計監造案去年決標，工程案則招標中。

新竹縣政府文化局今天召開竹北東平問禮堂再利用設計說明會，邀集竹北市公所、縣議員、竹北市民代表、里長及附近居民與會，針對修復設計內容進行簡報。

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹於會後發布新聞稿表示，東平問禮堂自民國96年登錄為新竹縣歷史建築後，至今遲未完成修繕。近來接獲民眾陳情，東平問禮堂已被圍籬隔離多年，樹木樹根已撐破人行道，除影響民眾通行權益，更有礙市容景觀。

蔡蕥鍹質疑，東平問禮堂歷史建築年久失修，公告保存後遲未修復，今天召開說明會連工程期程都尚未規劃，不僅效率緩慢，也顯現縣府對文化資產保存不積極、缺乏專業與熱情，讓許多歷史建築被「牛步對待」，令人痛心。

竹北市東平里長林顥峰於會中表示，東平問禮堂是他的老家，因建物位在社區住宅之間，希望新竹縣府可以編列完整經費進行修繕，而不是分1期、2期施作，才不會讓附近居民因工程影響生活。

文化局文化資產科長洪千鶴接受中央社記者訪問表示，東平問禮堂於111年獲文化部核定新台幣3000萬元經費辦理修復工程，但這筆經費無法進行全區修復，設計監造案去年7月決標，今年4月第1次工程招標但流標，目前續辦理第2次公告招標。

洪千鶴說，本月底將向文化部文化資產局提案申請東平問禮堂的第2期工程經費補助，預計爭取2000萬元，希望能在明年初上網招標，盼能順利發包，銜接第1期工程持續施作。

文化資產 新竹 歷史建築

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