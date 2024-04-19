桃園航空城拆遷戶買房這原因不能辦貸款 盼改贈與減稅

桃園市有議員發現，航空城開發計畫下的部分拆遷戶因為年紀大沒有穩定收入證明等原因，無法貸款，想贈與孩子辦貸款，卻得繳1成贈與稅，認為拆遷戶是配合國家重大政策，建議減免贈與稅減輕年輕人背貸壓力；桃園市地方稅務局表示，稅法有一致性，不太可能因個案而改變，會把拆遷戶的要求轉給國稅局。

桃園市議員游吾和說，拆遷戶無論選安置住宅或安置街廓，都因為年紀大無穩定收入證明，或過去沒有繳稅紀錄等情況，無法向銀行貸款，有老一輩拆遷戶於是想用贈與方式由孩子辦貸款，但是諮詢地政士或公部門，發現贈與如果要符合免稅額標準，土地房產公告現值不能高於244萬元，否則必須繳交10%的贈與稅（公告現值未超過2500萬元），按航空城安置街廓最小坪數約30坪，公告現值一定超過244萬元，不可能免稅。

游吾和強調，航空城拆遷戶是配合國家重大建設搬遷，政府應減甚至免除贈與稅。此外，桃園市捷運公共工程周邊住戶因工程影響活品質3個月以上，房屋稅可減收30%，航空城徵收區還有最後最後一批約2000拆遷戶沒搬走，卻必須忍受開發區施工帶來的空氣、噪音汙染和交通不便，應該比照上述捷運工程，減收房屋稅30%。

桃園市地方稅務局表示，贈與稅屬於國稅，會把拆遷戶的要求轉給國稅局，不過按照過去的實務經驗，因為稅法有一致性，不太可能因為個案而改變，也就是這部分要免稅或減稅的可能性低。

另外，捷運工程影響住家或商店，減房屋稅的措施，主要是針對房屋就在工地圍籬邊情形，或因為施工嚴重影響進出，航空城開發案還沒遷出的拆遷戶距離工地遠，有些用地還沒有動工，並不符合減房屋稅的條件，民眾如果認為有影響可以提出，會派員了解。