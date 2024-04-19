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中央補助9千萬元 竹北西區興建跨豆子埔溪橋

中央社／ 新竹縣19日電

新竹縣竹北市長鄭朝方說，已向中央爭取到新台幣9000萬元經費，將於豆子埔溪下游至出海口間搭建跨溪橋樑，力拚114年完工，振興西區、改善邊陲地帶交通。

鄭朝方今天透過新聞稿表示，豆子埔溪為竹北地區的母親之河，由於從新寮橋到出海口長約3公里，因豆子埔溪貫穿其中且無便道可通行南北兩地，如欲通往對岸需繞行2公里，長期以來造成居民困擾，也阻礙地方發展。

鄭朝方說，經評估橋樑建造經費需9000萬元，去年11月他率市公所團隊至行政院爭取經費，親自向行政院副院長鄭文燦與農業部簡報，透過中央審核評議，給予全額補助。

鄭朝方指出，新闢橋梁將於新寮橋下游約900公尺處建構，長度54公尺、寬度9公尺，配置5.5公尺寬單車道供雙向通行，以及單側2公尺人行空間，已著手進行設計監造相關作業，待竹北市民代表會通過墊付案後即可招標，預計民國114年下半年完工。

新竹

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