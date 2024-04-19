0403花蓮大地震影響 王明鉅：桃園有醫院停電3小時

桃園市副市長王明鉅今接受專訪談論桃園3天停8次電狀況，更透露4月3日花蓮大地震當天桃園有醫院停電3小時，仰賴發電機供電，這樣的狀況恐怕會愈來愈多。對此，聯新國際醫院回應，當天發電機立刻供電，急診跟手術都未停歇，病患所需儀器也都有電，只是門診全面暫停，所幸都很平安。

王明鉅今上中廣新聞網接受千秋萬事專訪，談論桃園停電狀況及台灣電力未來將面臨問題，王在專訪中透露，其實0403大地震當天，桃園有家醫院全院停電3小時，緊急運用發電機來處理，雖然那次停電是天災造成，但恐怕這樣情形會愈來愈多，能源的問題是所有行業都會面臨到的。

當天停電的醫院是位在平鎮的聯新國際醫院，今院方回應，當天門診及醫療大樓一停電後，院方的發電機立即啟動，急診及手術皆正常運作，還有維持病患生命跡象的設備儀器也都有電不受影響，不過其餘電燈等設備都無電，所以8點到10點門診全面暫停看診，後續才恢復正常營業。

院方說，醫院平時都有相關訓練，當天第一時間也都有通報衛生局等相關單位，院內主管也都啟動相關SOP來因應整體狀況，所幸沒造成憾事，僅有外牆磁磚剝落。