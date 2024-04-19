航空城開發案幫前市府擦屁股？王明鉅：牽扯民意難免波折

桃園市副長王明鉅今天接受電台「千秋萬事」訪問，主持人問航空開發計畫進度時，王明鉅表示，市長張善政上任後積極溝通協調，民眾陳情的意見都獲得搬遷加碼補助、安置住宅降價、補助安置街廓重建等回應，2025年安置住宅可以陸續入住，2026年大部分的入住、重建家園都可完成，屆時中央和地方都會全面加速包括國際機場第3跑道等各自負責的重大公共工程。

王明鉅指出，今年下半年至明年，可以明顯看見航空城開發計畫拆遷戶搬入安置住宅最新的進展，不必再租房子或在原住處等，選擇安置街廓（配地蓋新住家）的拆遷戶，也有每坪3萬元的建屋補助（樓地板面積），鼓勵在2026年12月底前完成重建家園，補助的用意包括要讓拆遷戶感受無論選安置住宅，或安置街廓，政府都積極為他們降低負擔，同時也讓公共工程盡快啟動，吸引企業進來航空城開發區投資設廠。

主持人問航空城開發案是不是在幫前市府擦屁股收尾？王明鉅否認，說明航空城開發計畫因為牽扯到民眾的權益，從升格前吳志揚任縣長，甚至更早朱立倫還是桃園縣長時就提出討論，升格後鄭文燦任市長要面臨的狀況多，因為牽扯到民眾的權益難免有一些波拆，張善政上任後都陸續解決，想辦法盡量滿足拆遷戶需求；市政建設就是一接一棒，不需要批評誰有功有過，既然承擔就努力做好，讓桃園更進步市民更幸福。