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寶林中毒案後強化食安 桃園副市長：建立前端通報平台與強化稽查

聯合報／ 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
桃園市副市長王明鉅（右）接受電台訪問，對能源、寶林中毒案等議題表達看法。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市副市長王明鉅（右）接受電台訪問，對能源、寶林中毒案等議題表達看法。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長王明鉅今天上午接受電台「千秋萬事」訪問，表示寶林茶室食物中毒案至今，大家對引發中毒的邦克列酸的認識應該已經比較清楚，這種毒素必須在很特殊的環境才會生成，只要確認來源與好好儲存，大致上都沒問題，可以放心吃，不需要「聞米色變」。

王明鉅指出，食安的確是很大的問題，畢竟可以吃的食物太多，添加物也多，蘇丹紅就是明顯的例子，台灣過去也發生過幾次重大食安事件，因應全球化，愈來愈多的異國料理被帶進台灣，都值得有關單位重視。

王明鉅表示，桃園市衛生局在食安方面做很多努力，寶林案發生後，動員查上中下游食材供應廠與餐廳，食材和保存、工作環境各方面都查。這次寶林中毒事件和以往的食物中毒很不一樣，因為過去沒發生，沒有這樣的經驗，剛開始醫師和病患都不清楚，因應全新的教訓，要提出新的對策。

王明鉅說，新對策包括譬如消費者吃了以後只要覺得不對勁，就可以利用平台上網通報，衛生單位從平台的統計發現數量增加到已經不是個案的程度，就要啟動對應的機制，不是像過去病患分布在不同醫院，數字不能串起，或到了末端工作平台才發現該起食安並非個案，在前端就掌握情況，可以及早處置。

王明鉅說明，桃園市衛生局正在精進食安通報系統，規畫從前端的平台就能掌握情況，要料敵從寬，在最早的時候掌握情況和處置，讓傷害降最低。另外，衛生局也精進前端的稽查工作，像這周六桃園市龍岡米干節熱鬧登場，事先已經稽查供應商和店家的食材保存方式和環境。

衛生局表示，目前民眾可以透過1999市民服務電話通報食安問題，行政院11日院會上也責成衛福部規畫可供民眾使用的網路即時通報填報系統。

桃園市副市長王明鉅（右）今天上午介紹電台專訪，認為政府要從寶林中毒案記取新的教訓。圖／中廣「千秋萬事」直播畫面
桃園市副市長王明鉅（右）今天上午介紹電台專訪，認為政府要從寶林中毒案記取新的教訓。圖／中廣「千秋萬事」直播畫面

衛生局 食安 食物中毒

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