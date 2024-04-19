減輕青年負擔 竹市府年底前推青年租屋補貼加碼6千元

新竹市擁有就業人口眾多的新竹科學園區，還有5所大專院校，吸引就學青年遷入，竹市府為了減輕青年租屋負擔，今年到年底前持續推動「青年租屋補貼」。市長高虹安表示，此補貼1年6千元，連同包租代管計畫等政策，相關租金補貼專案已經受理超過1萬戶，希望落實青年宜居政策。

都發處表示，因應中央去年度「三百億中央擴大租金補貼專案計畫」，新竹市為擴大照顧設籍及租屋於竹市的青年朋友，市府加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」1年6千元，預計加碼補貼4000戶，補貼金額達2400萬元，同時放寬單身族群的租屋補助從20歲下修至18歲。

依據新竹市青年租青年租金加碼補貼6千元計畫，補貼對象為符合「三百億中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第三級核定戶，也就是家庭成員1人且未滿40歲，且未具有經濟或社會弱勢身份者，同時為設籍並租屋在新竹市的單身青年。

符合資格者只要持中央核定函，以及申請書、戶口名簿影本、租賃契約影本等資料至新竹市政府都發處即可臨櫃申請。都發處統計，截至目前租金補貼專案已受理超過1萬戶，青年加碼補助也持續受理中，歡迎符合條件的青年朋友踴躍申辦。

此外，為解決新竹市租屋需求者所面臨如資訊不齊全、權利義務不明確等問題，市府持續推動包租代管計畫。現階段第三期包租代管計畫，也降低申請門檻，提高媒合率，迄今媒合包租代管物件已超過1千戶，詳情可洽市府都發處都市更新科03-5285160。

都市發展處也說明，新竹市已同步啟動第四期包租代管計畫，符合條件的民眾從一般戶及第一、二類弱勢戶均有補助，租約採1年1約，最長可續2年，且免仲介費。鼓勵市民踴躍提供房屋媒合出租使用，將可享有房屋稅、地價稅、綜合所得稅等優惠。