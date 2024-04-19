竹市總圖改2026完工 遭疑重建緩慢

新竹市圖書館總館2022年啟動原址重建，有民眾反映工程已搭起圍籬許久，不曉得何時竹市才會有完整的圖書總館，希望相關單位公布工程進度，市府文化局回應，目前進度約19%，預計2026年可完工。

民進黨議員楊玲宜指出，圖書館總館原址重建工程，前市長林智堅時期，市府預計明年完工，如今工程進度才19%，且要到2026年才完工，代表市府未有效率管理，導致進度緩慢。

國民黨議員吳旭豐表示，前市府主導的工程除了圖書總館，還有藝文高地部分也有工程落後問題，提醒市政府有工程落後情況就要及早討論解決。另外，工程進度落後的原因可能與設計及工法有關，兩者間應該要有平衡點，不能為了營造出特色建築，就違背原本使用的目的。

竹市總圖工程在原市立圖書館，舊館拆除後搭起圍籬，計畫將地上停車場地下化，2020年上網招標，卻遇上台積電等大廠紛紛擴廠，造成營造業大缺工，加上原物料價格大漲，工程歷經12次流標，經調整後終於在前年發包，但圍籬至今未拆，許多市民關心進度。

文化局表示，市府全力推動新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程，前年10月26日開工，目前進度大約19%，正進行筏基層基礎版下層筋鋼筋綁紮工項，並且同步規畫資訊設備及服務空間等內容，預計2026年可完工，新總圖地上4層、地下2層建築，較舊總圖大上約3倍。