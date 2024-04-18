地震過後 桃園地稅局減稅「申請案掛蛋」挨批宣導不力

0403地震造成桃園多處大樓建物受損，不分黨派議員都關心民眾房屋修繕補償及稅務減免措施。桃園市地方稅務局表示，房屋受創面積3成以上、未滿5成者，房屋稅減半徵收，面積達5成以上必須修復才能使用則免徵，汽車及151CC以上機車若因災害停用或報廢也可退還牌照稅。

據桃園市政府統計，0403地震過後向建管處提出建物毀損通報共計681件，經建築技師及結構技師鑑定達有居住安全疑慮須貼紅單警示共計7件，黃單44件，市府昨天公告修繕相關補助，但主要補助對象為紅黃單建物、社區大樓公共空間及有意都更社區，對於個人民宅受損著墨較少，因此成為議員們今天質詢地稅局的重點。

地稅局表示，地方稅務主要在房屋稅、地價稅、牌照稅和娛樂稅部分有減免措施，除房屋稅依災損面積有減半徵收跟免徵收的辦法，汽機車無法使用也能退還牌照稅，土地因山崩地陷等環境限制，技術上無法使用，地價稅也全免。另外，娛樂業者因場所受災無法營業，也能依未營業天數酌減娛樂稅。

不過，許多議員反映民眾對於地方稅務減徵及退還的辦法不甚了解，甚至有人跑到國稅局，才知道自己的業務屬於地稅局。另外，地震發生至今半個月，地稅局尚無受理任何減免申請案，讓議員們質疑宣導力道不足，恐造成民眾權益損失。

桃園市議員林志強指地稅局目前掌握4棟貼有紅單建物，但消息來源竟然是透過媒體得知，有點誇張；議員彭俊豪和謝美英認為地稅局應該更主動一點，加強與建管處的橫向聯繫，協助民眾盡快重建家園；議員張桂綿則建議地稅局不僅要主動，被動接收資訊方面也要加強，與國稅局、監理站等單位合作，提供一站式服務，省去民眾舟車勞頓。

地稅局長姚世昌表示，地稅局除了被動收案，也有嘗試透過建管處與住家被貼紅黃單的民眾聯繫，但行政作業流程還在跑，後續會加速辦理，也會透過鄰里系統跟社區宣傳，加強國稅局、監理站等中央單會的橫向聯繫。