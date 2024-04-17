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神隊友台積電助攻Gogoro 新竹Goshare上路服務

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
台積電與Gogoro合作在新竹推出Goshare共享機車服務及建置綠能換電站。記者巫鴻瑋／攝影
台積電與Gogoro合作在新竹推出Goshare共享機車服務及建置綠能換電站。記者巫鴻瑋／攝影

Gogoro與台積電再次合作，首度讓GoShare共享機車服務在新竹縣市上線，今天下午3點300輛GoShare都可開始租借，作為新竹超過100萬居民綠色運具新選擇，雙方合作4大項目，在新竹建置75處電池交換站、300輛共享機車、六都加竹苗共15處綠能電池交換站、為期2年清大及交大9折學生租車優惠。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森致詞表示，在台灣每9人就有1人使用過Gogoro服務，電動車通勤已成為一種選擇，社會正朝向永續交通運輸的方向前進。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示，新竹縣市是全台使用換電電動機車比例最高的地方，每30人就有1人，因此這次與台積電在新竹合作已完成75處新換電站建置，新竹地區的換電站更是每2站就有1站是由台積電協力營運，且在6都及竹苗合作建置15處由綠電供電的換電站。

台積電資深副總暨ESG委員會主席何麗梅表示，台積電2022年就首度與Gogoro在台中合作推出Goshare，如今新竹也上線，台積電致力環境友善，希望拋磚引玉引領減碳。此次與Gogoro合作有4大特色，包含建置75處換電站、15處綠能換電站、300輛Goshare在新竹上路，以及第4點特別是由董事長劉德音指示，要給清華大學及陽明交大學生Goshare優惠，希望培養學生綠能意識。

新竹縣長楊文科表示，共享機車可連結新竹重要生活圈、強化交通轉乘服務功能及促進低碳交通發展，串連重要交通樞紐、就業就學密集區及商業熱區，讓民眾生活更便利，並減少私人運具的使用。

新竹市副市長邱臣遠表示，台積電在地方經濟發展與創造就業機會上，扮演不可或缺的角色，感謝Gogoro與台積電合作，讓新竹縣市能夠做跨區域的政策推動，對於改善交通也是一大幫助。

竹科管理局長王永壯表示，交通一直是新竹人最不滿的問題，感謝Gogoro與台積電合作，科管局也義不容辭提供土地設換電站，未來其他共享機車業者要進駐新竹，只要有助減碳科管局都歡迎。

台積電合作Gogoro促成Goshare即日起正式在新竹上路，將能服務超過100萬新竹居民利用綠能載具通勤。記者巫鴻瑋／攝影
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台積電與Gogoro合作在新竹推出Goshare共享機車服務及建置綠能換電站。記者巫鴻瑋／攝影
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台積電合作Gogoro促成Goshare即日起正式在新竹上路，將能服務超過100萬新竹居民利用綠能載具通勤。記者巫鴻瑋／攝影
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台積電 新竹 陽明交大

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