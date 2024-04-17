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新竹水情吃緊中央將召集開會 楊文科：呼籲作出最好的決定

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今受訪提及新竹水情，呼籲大家節約用水。記者巫鴻瑋／翻攝
新竹縣長楊文科今受訪提及新竹水情，呼籲大家節約用水。記者巫鴻瑋／翻攝

供應新竹科學園區重要的用水來源寶山水庫及寶二水庫蓄水量持續下探，竹科廠商已做節水準備，新竹縣長楊文科今天下午在園區同業公會受訪時表示，4月19日中央將召開會議討論是否水情燈號升級，他在此呼籲中央作出「最好的決定」。

楊文科表示，近期新竹地區降雨量不足，不僅石門水庫蓄水量不到3成，寶山及寶二水庫已分別跌破3成及4成，因此目前已經亮起燈號，即綠燈「水情提醒」，預定4月19日中央將召集開會，將進一步討論是否轉為水情黃燈「減壓供水」。

寶山及寶二水庫目前蓄水量不足1200萬立方公尺，由石門水庫供應新竹地區用水為每天6萬噸，水利署已啟動37口備援與抗旱水井、油羅溪伏流水等設施，同時已請竹科節水6%及農田節水供灌。

楊文科呼籲民眾共同節約用水，並希望中央針對水情，能在4月19日作出最好的決定。

竹科管理局長王永壯受訪表示，新竹科學園區從2月底就已經開始要求廠商自主節水，3月再啟動旱災應變小組，依據往年經驗，3、4月都是主要水庫水位較低時期，竹科一直以來都配合水利署規畫節水及水資源調配。

王永壯指出，第一步已要求竹科各廠商自主節水6%，依照回報統計各家廠商都有達到，甚至超過6%的目標節水率。他提到，各大廠商都已與水車業者簽約以備不時之需，因有2021年缺水經驗，今年還不算太嚴重，預估5月中旬後梅雨到，水情就能緩解。

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