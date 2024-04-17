影／垃圾隨袋徵收最貴1袋48元全國之冠 竹縣尖石鄉業者縣府前抗議

新竹縣尖石鄉2月起實施隨袋徵收事業廢棄物垃圾處理費，政策上路後引發業者反彈，痛批鄉公所把業者當提款機。今天上午約20位溫泉、民宿、露營業者代表齊聚新竹縣政府陳情抗議，要求鄉公所調降費用，並公開隨袋徵收費用流向和用途。新竹縣環保局長蕭宏杰也代表縣長楊文科接下陳情書。尖石鄉長曾國大表示，會與業者持續溝通。

尖石鄉因觀光產業發達，約有290家溫泉、民宿以及露營業者，遊客數量龐大製造大量垃圾，導致在地垃圾清運量能吃緊，去年底通過自治條例，決議對鄉內的營業用戶隨袋開徵垃圾處理費，分別提供10斤及40斤垃圾專用袋，以19元及77元收費，並在2月1日上路實施，只要是營業用戶，丟垃圾就必須使用專用袋，否則拒收。

民宿業者羅小姐指出，尖石鄉隨袋徵收費用全國之冠，原本40斤的垃圾每袋77元，經過修正後雖降到48塊，但收費標準仍然是全國之冠，比雙北價格還高，但比起雙北尖石族人生活不易，山上連自來水都沒有，鄉公所又向業者收取高額的隨袋徵收費用，等於逼大家停業，以他經營的民宿來說，櫻花季1個月就多出9千多塊錢的垃圾費，比一整年的營業稅都還要多。

羅小姐更指出，大家支持隨袋徵收，但收費要合理，大家一致認為至少降到17、18塊是最合理的範圍，且公所應該先試辦，如果有問題再慢慢調漲價格，「我們支持隨袋徵收，但拒絕被當成提款機」。

部落族人林世偉也痛批，他看到代表會的公文寫說，業者隨袋徵收的錢要拿來改善清潔隊的社會福利，那不是叫自肥嗎？清潔隊員已經有薪水，業者也都有繳稅，這根本就是把原住民和業者當凱子，且公所的垃圾袋品質差，很薄又容易破，收取這樣的費用實在不合理。

羅小姐也補充，隨袋徵收的費用公所拿去做什麼，請公所交代清楚，沒有透明化等於侵占業者財產，代表會公文還寫說要用來增進清潔隊的福利，「為何拿商家的錢增進清潔隊員福利？」他們無法接受。

露營業者也坦言，有不肖同行為了規避高額的垃圾處理費，乾脆隨意將垃圾棄置山林造成環境破壞，或把垃圾拉到自己田邊焚燒造成部落嚴重空氣汙染，還有業者丟家用垃圾，卻也被清潔隊當作營業廢棄物拒收，「若我們再不反應，日後垃圾瀑布再度出現在尖石鄉，難道這是大家想看到的局面嗎？」

尖石鄉長曾國大澄清，業者繳交隨袋徵收的費用，只能專款用到環保上，公所是用來強化環保機具和人力擴充，絕非像外界說的增進清潔隊員福利。因為清潔隊員人數是以人口數來配置，尖石鄉人口都沒增加，但垃圾量一直暴增，在人力和機具不夠的情況下，只能通過自治條例來對業者徵收費用，並利用專款聘任臨時清潔員。

曾國大強調，該自治條例實施最主要目的，一方面是要增加清潔隊臨時人員，一方面也是為了讓業者落實垃圾分類，隨袋徵收從2月實施以來，垃圾量大幅減少，成效卓越，至於業者反應費用太高、垃圾袋品質不佳等問題，鄉公所都歡迎業者持續溝通。