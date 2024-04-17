步行距離怎算？ 關埔學區畫分惹議論

新竹市關埔學區入學議題備受家長關注，議會昨安排關埔學區委託研究計畫專案報告，多名議員質疑市府以最近步行距離為畫分依據，卻不公開透明，新莊里6鄰有社區原以光武、新科國中為共同學區，卻與其他鄰近社區命運大不同，被畫為新科單一學區。

市府教育處長陳木金回應，新莊里1-2、5-6、23鄰現為光武、新科國中共同學區，考量步行距離、學校容納量，經學區審議委員會決議115學年度調整為新科國中單一學區，步行距離是使用Google Maps API的定位功能計算，可精確測量學校到里鄰中心點的距離與時間，計算原則公開透明，有的鄰里通學須跨越光復路並不適合。

許多議員指新莊里6鄰的星河麗社區原以光武、新科國中為共同學區，因步行距離差100公尺，被調整為新科國中單一學區，但地方整理出鄰近社區有的距新科國中還比較近，卻能維持光武與新科國中共同學區，並不合理。

還有議員反映建華國中、培英國中學區畫分也有爭議，恐讓竹蓮國小學生不斷流失，要求市府說明步行距離認定依據，「不應保密，要公開透明」，才能讓家長心服口服。

陳木金說，學區畫分調整會配合校舍增建期程，進行滾動式調整修正，並持續推動「校校均質」等配套，下竹里、竹蓮里、寺前里、南大里、頂竹里、建華里原為建華單一學區，因目前培英校舍空間量能僅能維持原學區學生就學需求，決議先維持原建華單一學區，等培英國中校舍整建工程完成，再視培英整體校舍空間量能評估學區。