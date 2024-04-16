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桃園老街溪部份護岸完工 串聯平鎮到中壢共12公里

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已整治完成，而老街溪興南一號護岸延長工程，今年完工6月完成驗收後開放。圖／桃園水務局提供
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已整治完成，而老街溪興南一號護岸延長工程，今年完工6月完成驗收後開放。圖／桃園水務局提供

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已整治完成，而老街溪興南一號護岸延長工程，承接上游已完成老街溪環北橋至高路公路橋河段，斥資約3.54億元，今年完工並將於6月驗收合格後開放，後續可串聯明年4月完工老街溪芝和橋至領航南橋河段。

經濟部水利署核定桃園水務局辦理「老街溪興南一號護岸延長工程」，總經費3億5400萬元，其中中央補助2億2620萬元，地方自籌1億2780萬元，以構築堤防將洪流範束於河道內免氾濫成災為治理措施，於高速公路橋下游至芝和橋右岸新建護岸及水防道路長約1.2公里，將有效改善河段通洪斷面、提升堤頂保護標準及降低溢淹風險，

今水利署長賴建信前往視察，工程於1月26日順利完工，預計今年6月驗收合格開放使用，承接上游已完成老街溪環北橋至高路公路橋河段，並預計串連明年4月完工老街溪芝和橋至領航南橋河段，長達12公里的護岸。

水務局表示，將閒置河岸公有土地重新打造成節點廣場及行經的停留休憩點，結合在地使用需求的綠帶空間，屆時將可串連老街溪環北橋至領航南橋自行車步道，提供優質水岸活動場域，市民或遊客可由平鎮騎乘自行車經中壢至青埔，也提供三鐵通勤之餘散步休憩路線。

水務局水利養護工程科說，有規劃未來將持續將護岸往大園方向延伸，後續將持續爭取經費興建，完善整體老街溪護岸沿線空間。

桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已整治完成，而老街溪興南一號護岸延長工程，今年完工6月完成驗收後開放。圖／桃園水務局提供
桃園老街溪從平鎮伯公潭至大園許厝港溼地出海，目前平鎮段、中壢開蓋段皆已整治完成，而老街溪興南一號護岸延長工程，今年完工6月完成驗收後開放。圖／桃園水務局提供

桃園 老街 自行車 護岸

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