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寵物公園中壢再增2座 預計年底前「這2區」要增建

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園動保處近期於中壢再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區。圖／桃園農業局提供
桃園動保處近期於中壢再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區。圖／桃園農業局提供

根據統計桃園犬貓登記數量共有24萬6924隻，目前桃園共有24座寵物友善公園，過去中壢僅有1座寵物友善公園，近期再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區，讓寵物在公園內無需繫繩，能盡情的奔跑。不過也有飼主認為寵物公園腹地狹小，桃園動保處回應，因建置地點不易取得地方共識，因此較難推動。

民眾飼養毛小孩數量逐年增加且日益重視寵物權益， 桃市府陸續於合適地點設置寵物友善公園，以飼主需求角度規畫毛小孩與飼主的休憩空間。

桃園有登記的犬隻有15萬5438隻、貓則有9萬1486隻，其中又以桃園及中壢2區占相對多數。最近啟用的興仁親子公園，設有障礙板、圍籬放狗區、輪胎隧道及犬隻飲水設施，而過嶺森林公園則是設置圍籬放狗區，讓動物可以放心地在公園內玩耍，無需再擔心毛小孩奔跑衝出安全範圍或追不回來問題，而且也可以避免公園運動民眾被狗嚇到。

不過有飼主反應，目前的寵物公園腹地仍小，毛小孩也不能盡興。動保處長王得吉表示，動保處設立寵物公園，需要取得公園權管機關及當地里長地方意見同意，才能增置寵物遊憩設施，有些地點合適但地方不同意，就會無法設置，讓，寵物友善專區建置案較難推動。

王得吉說，寵物公園桃園區7座、龜山區5座、中壢區3座、平鎮區及楊梅區各2座、復興區、蘆竹區、龍潭區、八德區及大溪區各1座，今年預計在大園區老街溪生態教育公園及新屋區公二公園完成相關寵物專區建置。

桃園動保處近期於中壢再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區。圖／桃園農業局提供
桃園動保處近期於中壢再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區。圖／桃園農業局提供

寵物 桃園 毛小孩

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