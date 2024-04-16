寵物公園中壢再增2座 預計年底前「這2區」要增建

根據統計桃園犬貓登記數量共有24萬6924隻，目前桃園共有24座寵物友善公園，過去中壢僅有1座寵物友善公園，近期再增設興仁親子公園及過嶺森林公園增設寵物友善專區，讓寵物在公園內無需繫繩，能盡情的奔跑。不過也有飼主認為寵物公園腹地狹小，桃園動保處回應，因建置地點不易取得地方共識，因此較難推動。

民眾飼養毛小孩數量逐年增加且日益重視寵物權益， 桃市府陸續於合適地點設置寵物友善公園，以飼主需求角度規畫毛小孩與飼主的休憩空間。

桃園有登記的犬隻有15萬5438隻、貓則有9萬1486隻，其中又以桃園及中壢2區占相對多數。最近啟用的興仁親子公園，設有障礙板、圍籬放狗區、輪胎隧道及犬隻飲水設施，而過嶺森林公園則是設置圍籬放狗區，讓動物可以放心地在公園內玩耍，無需再擔心毛小孩奔跑衝出安全範圍或追不回來問題，而且也可以避免公園運動民眾被狗嚇到。

不過有飼主反應，目前的寵物公園腹地仍小，毛小孩也不能盡興。動保處長王得吉表示，動保處設立寵物公園，需要取得公園權管機關及當地里長地方意見同意，才能增置寵物遊憩設施，有些地點合適但地方不同意，就會無法設置，讓，寵物友善專區建置案較難推動。