快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣第2個鄉鎮 五峰鄉幸福巴士開通敬老愛心卡

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
五峰鄉幸福巴士2020年通車上路，今年首度納入敬老愛心卡搭車行列。圖／五峰鄉公所提供
五峰鄉幸福巴士2020年通車上路，今年首度納入敬老愛心卡搭車行列。圖／五峰鄉公所提供

新竹縣五峰鄉「幸福巴士」在2020年首度上路，雖曾歷經調整、停駛，去年擴大為4路線營運，方便居民出行外出，不過不少年長者反映希望能用敬老愛心卡免費搭車，因此新竹縣府決定納入服務，即日起五峰幸福巴士也納入新竹縣敬老愛心卡乘車服務範圍。

現行五峰幸福巴士收費標準比照市區公車收費，一段票全票票價為15元，若是為65歲以上、身心障礙者及陪伴者，或身高未滿150公分或未滿12歲的兒童，未滿16歲在學學生都可享有8元優待票價。

不過新竹縣積極推廣敬老愛心卡服務，目前市區公車已全面開通可利用敬老愛心卡扣點搭車，但不少長輩反映，一進到五峰鄉要改搭幸福巴士，仍必須掏零錢才能搭車，而無法使用敬老愛心卡，實在不太分便。

新竹縣府社會處表示，竹縣敬老愛心卡享有乘車補助，關西鎮上月幸福巴士上路後，已同步開放使用敬老愛心卡刷卡乘車，因此五峰鄉也決定納入，4條路線竹林線、桃山線、隘蘭線及花園線通通都可使用。

社會處指出，新竹縣敬老愛心卡每月會自動儲值500點，僅限當月使用，點數可全額折抵車資，因此民眾若在額度內使用敬老愛心卡搭車，等同免費搭車，除了幸福巴士外，敬老卡與愛心卡還可使用在計程車、台鐵，以及8家客運業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星、日豪客運及亞通客運。

巴士 愛心 新竹 長輩

延伸閱讀

盼成首位女主委 邱盈滋登記參選民進黨竹縣黨部主委

路邊停車壓跨白線害機車撞上身亡 汽車駕駛遭判刑

嘉市長者交通事故增 市府：加強宣導搭幸福巴士或市區公車

公車不來自己開 彰化4偏鄉自力救濟籌錢開幸福巴士

相關新聞

桃園龍潭爭設客運轉運站 市府選「這裡」做短期轉運站

桃園市龍潭區國道客運在國3龍潭交流道銜接市區道路，上下班尖峰時段塞車，市議員徐玉樹爭取在交流道附近龍潭北龍路、大倉路2地...

竹市關埔學區劃分有爭議 走路差100公尺念不到光武國中

新竹市人口成長，關埔學區入學議題備受家長關注，市議會今天安排關埔學區委託研究計畫專案報告，多名議員質疑市府以最近步行距離...

桃園青埔地區下午突停電 3762戶住戶受影響

桃園大園、中壢青埔地區今下午1時16分許突然停電，台電表示，五權配電變電所第60饋線電驛動作跳脫事故造成，停電影響共約3...

竹南公義路以西納大矽谷計畫 400公頃報國土計畫調整

苗栗縣推動桃竹苗大矽谷計畫，毗鄰竹南科學園區竹南鎮公義路以西約400公頃可望納入，縣府提供詳細範圍資料，畫入國土計畫國土...

新竹縣第2個鄉鎮 五峰鄉幸福巴士開通敬老愛心卡

新竹縣五峰鄉「幸福巴士」在2020年首度上路，雖曾歷經調整、停駛，去年擴大為4路線營運，方便居民出行外出，不過不少年長者...

竹北街道傳糞臭居民學童作嘔 盼全面移植75棵蘋婆樹

新竹縣竹北市嘉豐國小周邊人行道因掌葉蘋婆樹開花，散發出難聞惡臭，居民和學童已無法忍受，陣陣惡臭如糞坑發出。東平里長林顥峰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。