新竹縣第2個鄉鎮 五峰鄉幸福巴士開通敬老愛心卡

新竹縣五峰鄉「幸福巴士」在2020年首度上路，雖曾歷經調整、停駛，去年擴大為4路線營運，方便居民出行外出，不過不少年長者反映希望能用敬老愛心卡免費搭車，因此新竹縣府決定納入服務，即日起五峰幸福巴士也納入新竹縣敬老愛心卡乘車服務範圍。

現行五峰幸福巴士收費標準比照市區公車收費，一段票全票票價為15元，若是為65歲以上、身心障礙者及陪伴者，或身高未滿150公分或未滿12歲的兒童，未滿16歲在學學生都可享有8元優待票價。

不過新竹縣積極推廣敬老愛心卡服務，目前市區公車已全面開通可利用敬老愛心卡扣點搭車，但不少長輩反映，一進到五峰鄉要改搭幸福巴士，仍必須掏零錢才能搭車，而無法使用敬老愛心卡，實在不太分便。

新竹縣府社會處表示，竹縣敬老愛心卡享有乘車補助，關西鎮上月幸福巴士上路後，已同步開放使用敬老愛心卡刷卡乘車，因此五峰鄉也決定納入，4條路線竹林線、桃山線、隘蘭線及花園線通通都可使用。

社會處指出，新竹縣敬老愛心卡每月會自動儲值500點，僅限當月使用，點數可全額折抵車資，因此民眾若在額度內使用敬老愛心卡搭車，等同免費搭車，除了幸福巴士外，敬老卡與愛心卡還可使用在計程車、台鐵，以及8家客運業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運、科技之星、日豪客運及亞通客運。