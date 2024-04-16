陪伴弱勢走出困境！竹市愛心福利社累積照顧8.6萬人次

新竹市政府自七年前於衛生社福大樓成立「愛心福利社」實體店面，提供弱勢族群或突遭變故面臨困境的民眾和家庭各類民生物資，讓有需要的民眾可以獲得最即時的幫助，經統計，至今已累積照顧逾8萬6000人次。社會處表示，愛心福利社是市府結合民間單位資源辦理，感謝暖心團體善行義舉，讓弱勢家戶感受社會溫暖，期待更多人一起加入公益行列。

市府指出，「愛心福利社」長期支援著許多弱勢族群或突遭變故面臨困境的民眾和家庭各類民生物資，讓有需求的民眾可以獲得即時的協助，企業所提供的物資由愛心福利社統一盤整，民眾持社會處核發的愛心福利卡，「以點數取代金錢」根據自身需求領取所需用品，市府期盼能有更多的民間單位資源來穩定家戶發展，降低弱勢家庭的脆弱因子，達到「公私協力，社會安定」的目的。

華威廣告事業總經理張啟昌表示，華威廣告自2018年4月起，每年持續捐贈24萬元給愛心福利社採購民生物資，至今已邁入第7年，秉持著「取之於社會、用之於社會」理念，公司除專注於企業經營之外，也長期關心社會弱勢的需要，透過持續不間斷的愛心捐贈，以實際行動回饋社會，希望能讓社會更美好。

受惠愛心福利社的林姓男子說，他與妻子扶養3名年幼子女，每天在工地工作撐起一家生計，但卻突然因病住院，急救後住進加護病房長達一個多月。自從重病後家裡每月基本需繳交的房屋貸款2萬元已無力負擔，加上沉重的醫療費用，全家經濟陷入困境，妻子除了憂心他的病情，也擔心年幼子女們扶養及生活開銷問題，在三餐即將面臨斷炊時，社福中心社工得知後協助申請愛心福利社物資，幫助妻子和年幼孩子們能維持基本溫飽。

社會處說明，個案林男的家人每月皆持愛心福利卡（1500點）至福利社兌換物資，領取內容包含食品、奶粉、尿布及民生所需用品，社工也在物資領取期間持續投入關懷和服務，目前林先生正逐漸復原中，未來仍有一段復健之路要走，由於善心企業捐贈的經費與民生物資，讓林男一家逐漸走出困難，恢復正常生活。