影／曾是台灣4大產業的蓪草紙 虎科大蓪草紙花展再喚回記憶

早年美術用紙的主要材料蓪草紙，產自台灣特生植物蓪草樹，因天然紙質獨具柔細觸感，早年蓪草紙外銷量龐大，曾是台灣4大產業之一，但隨著塑膠石化興起，蓪草紙沒落逐漸消失在台灣產業，減碳時代來臨，台灣蓪草學會為復興這項特有工藝產業，今天在虎尾科大藝術中心開辦蓪草花藝展，引領欣賞流傳超過2千年的紙花工藝技術，值得欣賞。

清末到日治時代是台灣蓪草的全盛時代，和稻米、樟腦、木材並列台灣4大出口產業，尤其台灣特生種的蓪草切製的紙張，質地柔細，用來作畫、製花更具立體感，觸感如真，成為歐洲、日本各國藝術界最愛的花藝用紙，紙花最高出口量可達單日10萬朵，成為台灣重要的外匯經濟產業。

台灣蓪紙學會理事長林曉洪說，蓪草紙是薄壁細胞形成的全天然紙張，不像一般紙張須要纖維抄漿，蓪草的髓心，輕細如羽，直接用刀旋削即可使用，所以刀工精細削木如紙，如今切紙技術已不復見，蓪草可用來包裝、瓶塞、釣魚浮標，尤其質地柔細，是極佳的花藝材料，廣為產業界與藝術界使用。

他說，蓪草紙花工藝技術清代時傳入台灣，台灣野生或種植的蓪草分布在新竹山區最多，全盛時期新竹整條街都是蓪草家庭加工場，70年代石化塑膠和保麗龍崛起，被廉價塑膠花取代，加上二戰時日本要求原住民改種可煉油的蓖麻，使台灣蓪草產業沒落，目前只剩新竹五峰村一帶可見少數蓪草樹，刀工手藝也消失，所以他們期待透過復育和藝展找回台灣這項消失的珍貴產業。