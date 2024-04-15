新竹漁港淤積浮動碼頭破舊 民代要中央提解決方案

新竹市新竹漁港（南寮漁港）因地理環境與東北季風等因素，造成港內進出海的航道不斷淤積，除潮汐帶來的泥沙外，東北季風吹到河道堆積的淤沙更是驚人，加上浮動碼頭破舊無法使用，讓附近漁民怨聲載道。立法院經濟委員會今到新竹漁港勘查，包括藍綠立委、市議員都在現場要求漁業署及水利署提出具體解決方案。

當地漁民指出，漁港的問題擺爛到現在，浮動碼頭歪七扭八，再怎麼修都無法使用。漁港淤沙的問題，去年有清跟沒清一樣，漁船還是在陸上行舟。每年的清淤都沒成效，現在挖，三個月後又恢復原狀，根本就是浪費錢，而且清淤的沙放在南邊養灘，但風又把砂吹回來，要漁民怎麼活？

新竹漁會總幹事童錦杰指出，漁港航道是任督二脈，碼頭是漁民的家，但新竹漁港這二個都出問題，浮動碼頭破舊，搖搖欲墜根本無法使用。尤其漁港淤積，造成漁船擱淺，退潮後航道變成了沙洲，根本就是嚴重中風的狀態。他表示，漁民生計受到很大的影響，漁業署應多補助經費。

漁業署副署長王正芳表示，漁港淤積問題會進行研究調查，了解如何從源頭減少淤沙，再來克服淤沙問題。今年淤沙的問題已編列4900萬元清淤，將於五月進行發包，會先進行清淤，不足的部分明年再行補足，逐步補助。

浮動碼頭部分，王正芳指出，目前已設計一座浮動碼頭更新，會先發包施作，另外兩座會先進行修繕，若無法修繕便整座更新，同時在更新浮動碼頭時進行清淤。

立委鄭正鈐說，漁業署每二年編列4000萬元的清淤經費根本不夠用，去年在他的爭取下，才又另外追加了3579萬元，而且漁港疏浚永遠趕不上淤積的速度，他要求漁業署應寬列清淤經費，並提出長期可行的解決方案。

民進黨市議員劉康彥指出，從2009年到去年最近一次漁港清淤，包括工程費加上設計規畫與監造費，合計支出至少2億3000萬元，但十餘年過去，淤沙反而越清越嚴重，膠筏、漁船依舊擱淺，新竹漁港儼然變成新竹濕地。既然新竹漁港是農業部列管的一級漁港，中央就應該自己扛起責任評估、列管，並找出長遠、根本性克服淤沙的做法。