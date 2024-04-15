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盼成首位女主委 邱盈滋登記參選民進黨竹縣黨部主委

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
長期在新竹縣為總統蔡英文、以及縣長、立委等大選積極輔選的邱盈滋，今天宣布參選新竹縣黨部第18屆主委，挑戰爭取連任的現任主委鄭朝方。記者黃羿馨／攝影
長期在新竹縣為總統蔡英文、以及縣長、立委等大選積極輔選的邱盈滋，今天宣布參選新竹縣黨部第18屆主委，挑戰爭取連任的現任主委鄭朝方。記者黃羿馨／攝影

民進黨地方黨部主委改選今起受理領表登記，長期在新竹縣為總統蔡英文、以及縣長、立委等大選積極輔選的邱盈滋，今天宣布參選新竹縣黨部第18屆主委，挑戰爭取連任的現任主委鄭朝方。邱盈滋表示，新竹縣黨部成立至今，未曾有過女性黨員擔任主委，盼能成為首任女主委，用年輕女力來帶動新竹縣的民主升級。

邱盈滋出生於桃園市龍潭區客家庄，在新竹縣工作職涯長達15年，在2016年大選中，擔任蔡英文與新竹縣前縣長鄭永金聯合競選總部發言人、新竹縣小英後援會媒體聯絡人，2016年擔任立委林靜儀國會助理、2017年至2021年擔任立委邱泰源的國會助理，2021年至2024年擔任民進黨中央黨部客家部副主任。

在新竹縣選務方面，邱盈滋於2020年大選時，擔任蔡英文新竹縣競選總部發言人、周江杰立委競選總部媒體聯絡人，2022年周江杰縣長競選總部執行總幹事等。

邱盈滋表示，她在新竹深耕成長，有鄉親的栽培與支持才能北上擔任國會助理、民進黨中央黨部客家部副主任等職務，扮演中央與地方連接橋梁的角色，這次回來參選就是希望帶著中央的歷練與關係，來給基層黨員更好的服務。

邱盈滋也說，很感謝現任的黨部主委鄭朝方，2022年底在眾多地方民主先進的支持下，不但個人順利當選竹北市市長，而且連帶竹北市選區的縣議員、市民代表也當選多席，為民主進步黨在新竹縣的選戰史上留下輝煌的紀錄。

邱盈滋說，但接下來的立委選舉卻未能趁勝追擊，2024的總統大選新竹縣的得票率讓諸多黨內先進憂心不已，放眼2026年的五合一大選，不少基層黨員和民主先進認為，曾經競選過且極有機會當選下屆縣長的市長鄭朝方應該專心市政、鞏固政績，且為縣長選舉備戰，因此力薦他參選縣黨部主委。

邱盈滋強調，民進黨新竹縣黨部成立至今，未曾有過女性黨員擔任主委一職，基於性別平權和鼓勵女性參與民主，希望她能夠用年輕女力來帶動新竹縣的民主升級，給縣黨部帶來新活力、新氣象。

對此，民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，黨內選舉符合資格都可以來參加，成為各類黨職候選人。

邱盈滋也指出，民進黨新竹縣黨部成立至今，未曾有過女性黨員擔任主委一職，盼成為竹縣黨部首位女主委，激勵地方上認同民進黨理念的年輕女性。記者黃羿馨／攝影
邱盈滋也指出，民進黨新竹縣黨部成立至今，未曾有過女性黨員擔任主委一職，盼成為竹縣黨部首位女主委，激勵地方上認同民進黨理念的年輕女性。記者黃羿馨／攝影

新竹 民進黨 蔡英文

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