桃園富岡「廟中廟」列冊追蹤 蘇俊賓憶高中趣事引熱議
桃園市古蹟歷史建築審查會日前決議通過富岡原始福德祠繼續列冊追蹤，後續將委由專業團隊進行基礎調查，以評估整體文化資產保存價值，為此，桃園市副市長蘇俊賓也趁機分享高中時期搭火車通勤睡過站趣事，促成他第一次認識富岡並產生興趣，也對於富岡過去地名「伯公岡」產生濃厚情誼，獲網友熱議。
富岡（伯公岡）原始福德祠創建於1929年（昭和4年），距今約95年，寺內奉祀石刻伯公，是富岡地區最早的開庄伯公祠，即便因富岡火車站設立，站前也興建「大井頭福德宮」，仍有居民跨越鐵路或經過地下道繞道前去祭拜及維護管理，使香火延續至今，由此可見老伯公在富岡人心目中的歷史地位。
去年9月21日民眾提出將「富岡（伯公岡）原始福德祠」指定為古蹟的提案，桃園市文化局也依文化資產保存法第14條規定啟動會勘作業，不到2個月，在11月17日文化局就邀集文資委員前往會勘。
委員認為，伯公祠不因交通問題沒落，為具有村落指標性的土地公廟，且當地民眾為了照顧古老的伯公，於基地上興建一間更大的平面屋頂的廟架，將原祠安置於廟架之間，有進一步探討其歷史發展及文資價值的必要，當日就決議將富岡原始福德祠列冊追蹤。
蘇俊賓提到，位於富岡的原始福德祠，除了在當地具有歷史重要性之外，其因擴建所形成的「廟中廟」特色更是巧妙，有「被政治耽誤的畫師」之稱的蘇俊賓並以手繪的方式，透視磚牆後面的部分還原小廟原貌。將廟宇擴建時，刻意將部分舊廟屋簷鑲嵌於新廟圍牆上的獨特之處，分享給網友理解。
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