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新竹市園道五地下停車場施工延遲 預計8月底完工

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
「園道五地下停車場」主結構已完成，但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用，因此納入停車場工程一併修繕，整體工程預計於8月底完工。記者王駿杰／攝影
「園道五地下停車場」主結構已完成，但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用，因此納入停車場工程一併修繕，整體工程預計於8月底完工。記者王駿杰／攝影

新竹市政府2019年獲前瞻基礎建設核定2.87億元，2021年在馬偕醫院旁動工新建「園道五地下停車場」，原定去年底完工，後來因停車場主結構上方景觀工程調整施工方法與工序，延至本月底完工，不過，現今仍在施工中。

對此，交通處指出，停車場主結構已完成，但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用，因此納入停車場工程一併修繕，整體工程預計於8月底完工。

新竹市園道五地下停車場位於光復路與水源街口，一旁有新源市場、馬偕醫院、清華大學，上下班時間車流量大，加上就醫與採買人潮也不少，周邊路邊停車場早不敷使用，不少民眾都抱怨新竹馬偕醫院光復院區地下停車場車位粥多僧少，一位難求，因此，市府啟動新建地下停車場，也特地設置地下一樓連通道，可直通前往馬偕醫院，不過施工工期一延再延，讓不少民眾關心到底何時才能緩解當地停車需求。

市府交通處指出，停車場主結構已先在去年8月完工，後來進行上方景觀工程，但結構技師建議應減少覆土，避免影響結構安全，因此，市府後來調整施工方法與工序，包括減少停車場上方覆土，同時增加排水設施，減少停車場含水負重，改善工程進度符合預期。

交通處說，改善工程進行中，周邊居民及民意代紛積極陳情，因一旁新源街人行道嚴重破損、不堪使用，希望市府納入停車場工程一併修繕；經研議，市府於原預定改善工程外，一併辦理新源街人行道修繕工程，且為配合市場作息、降低民眾生活影響，僅能於下午施工，施工時間短，故整體工程進度較長。

另外，加上竹市冬季東北季風大，為提供民眾更友善的停車環境，市府也規畫在梯廳及天井處增設雨遮，納入整體工程一併施作，目前已責成廠商加速趕工，同時辦理取得使用執照前置作業。

交通處強調，該停車場整體工程預計於8月底完工，完工後，地下停車場為地下2層，提供246席汽車位，並將依照法規設置2％電動車優先車位、2％孕婦及育有6歲以下兒童者專用停車位，以及2％身障者專用停車位，機車格則規劃於水源街、新源街路側，設置近150格。

「園道五地下停車場」主結構已完成，但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用，因此納入停車場工程一併修繕，整體工程預計於8月底完工。記者王駿杰／攝影
「園道五地下停車場」主結構已完成，但因居民陳情周邊人行道嚴重破損、不堪使用，因此納入停車場工程一併修繕，整體工程預計於8月底完工。記者王駿杰／攝影

人行道 停車場 馬偕醫院

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