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垃圾堆如山 新豐掩埋場火警不斷

聯合報／ 記者巫鴻瑋黃羿馨／新竹報導
新竹縣新豐掩埋場垃圾爆量，2年內堆置垃圾量暴增3倍以上，屢傳自燃火警引發嚴重空汙。圖／竹縣府提供
新竹縣新豐掩埋場垃圾爆量，2年內堆置垃圾量暴增3倍以上，屢傳自燃火警引發嚴重空汙。圖／竹縣府提供

新竹縣垃圾爆量問題嚴重，新豐垃圾掩埋場22萬公噸垃圾堆積如山，大小火警不斷，更成為新竹不定時炸彈。即便竹市、苗栗縣幫代燒，仍無法消化竹縣每天新產生的垃圾，垃圾山持續長高，環保局鬆口明年竹縣焚化爐完工運轉，垃圾量才可望下降。

竹縣每天約280至290公噸一般垃圾，但竹市及苗栗每天僅能分別代為處理40、70公噸垃圾，剩下百餘噸缺口，只能堆新豐掩埋場。

日前清明連假，新豐掩埋場再發生火警，燒了2天2夜，雖曾數度撲滅，但消防員前腳剛走，掩埋場又悶燒再竄火，消防局各分隊被迫輪流上陣滅火，疲於奔命。

近5年新豐掩埋場大小火警不斷，總數多達近70起，垃圾總量年年攀升，從前年5萬噸猛增到今年逾20萬噸，連火警頻率都愈發密集。

竹縣環保局指出，縣長楊文科在9日主管會報中表示，已和新竹市長高虹安聯絡，盼支持竹縣這段艱困時間代燒，苗栗本周起已先提高到每天100公噸，竹苗幫忙下希望每天可去化270噸。

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