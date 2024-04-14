2024桐花祭小旅行竹縣登場 多樣在地體驗感受客庄文化
2024年「新竹遶桐花」活動即將登場，今年以在地接待、在地創生、在地青年及在地體驗作為本活動設計主軸，讓民眾可以沉浸在豐富的自然湖光山色，深度探索新竹縣在地人文，並感受客庄溫暖的人情味。桐花祭主場系列活動將在4月27日（六）及5月4、5日（六、日）於峨眉十二寮浪漫展開。
新竹縣文化局指出，峨眉鄉十二寮與在地創生、返鄉青年及在地商家規畫一系列精彩的桐花系列活動，並邀請金曲客家歌手謝宇威，客家音樂創作歌手－葉穎、築夢舞集及北埔國小合唱團等參與開幕式主舞台演出。
在地團體也特別規畫多樣的在地體驗，包含時光村桐花市集、花樹下茶席、桐道流水麵線、雨季貴桂菜、踏雪尋螢、時光餐具DIY、賞桐餐、東方美人茶套餐、十二寮時光村遊程及手作桂竹時光餐具體驗等。
美人茶席採免費入場，邀請富興國小小茶師泡東方美人茶，讓遊客體驗文藝享受；桐道流水麵線則將麵條放入竹子做成的滑水道，遊客在滑水道旁邊等候撈捕，享受老少咸宜的傳統；賞桐餐則可品嘗客家當令食材所製作的桐花限定野菜風味餐，最後還有天然防蚊霜和明信片等時光伴手禮，收藏美好回憶。
文化局表示，「新竹遶桐花－遊尞客庄」2024 桐花小旅行，將與新埔鎮、關西鎮及橫山鄉結合在地人文、藝術、觀光及產業，推出「新埔文學茶桐花行旅」、「來里山動物家－野步橫山療癒桐花之旅」及「關西橫山野步賞桐」及「關西古蹟巡禮賞桐趣」等桐花秘境小旅行，自4月20日（六）起至4月28日（日）邀請大家桐遊新竹縣客庄小鎮，體驗新竹縣無共樣的桐花小旅行。
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