智慧停車柱 桃市擬學校周邊設置

桃園現有2百多所國中小學，部分學校四周的路邊停車格在上課及放學時段會轉作家長接送區，禁止車輛久停，但有些家長必須下車接行動不便或年紀較小的孩子，卻被誤認違停而吃上罰單，事後花許多時間申訴撤單；議員建議，市府建置智慧停車柱搭配科技執法精進管理辦法，交通局表示，已著手研究技術與設備問題該如何突破。

民進黨桃園市議員許家睿指出，以八德區八德國小為例，該國小周邊的興豐路與中山路雖然都只有2線道，卻是通往中壢或國道3號的交通要道，為避免學生上下課及民眾通勤時段交通壅塞，路邊停車格在特定時段改做家長接送區，禁止一般車輛停放。不過，接送區規定駕駛不能離開座位。

許家睿接獲家長陳情，有家長為了接受傷行動不便的學生或國小附設幼稚園的幼童，必須下車，就被巡邏員警告發違規，或遭民眾拍照檢舉；新北與竹北已有停車柱搭配科技執法設計智慧化接送車格，提供家長6分鐘到15分鐘的臨停時間，超時就會拍照取締，桃園也在推動智慧停車柱，應能比照辦理。

交通局表示，靠智慧停車柱舉發違停的技術問題應不難克服，只要設定車輛停放超過一定時段即屬違規就好，只是系統如何與警政系統介接、個資保護設定是否符合中央政府規範，有待進一步與警方、廠商共同研究，若能克服，也能運用在其他重要路段路口，讓交通更順暢。

交通局表示，目前在桃園、中壢、楊梅和龜山區試辦，現有274支智慧停車柱，去年與今年的試辦計畫都是跟路邊收費停車格委外廠商合作，雙方共同討論設置地點，經費由廠商負擔；若由市府指定位置，經費該誰負擔須重新討論。由於委外合約今年下半年到期，是否有可能廣設或以學校為重點區域，會在招標時與投標廠商講清楚。