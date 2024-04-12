大溪神農帝、復興泰雅文化特色 農村競賽桃園社區拚金牌

全國第3屆金牌農村競賽，桃園大溪區南興社區及復興區溪口台社區雙雙搶進全國前22名，進入第2階段現地評審，大溪南興社區素有大溪穀倉美譽、復興溪口台社區以泰雅文化、生態智慧為基礎，桃園市政府農業局表示，金牌農村競賽是國家級重要賽事，期許他們2階段能順利通過。

大溪南興社區素有大溪穀倉美譽，在地多年來推動有機農業及友善環境耕作，符合嚴格生產履歷，以天然農業管理方式培育健康有機米。此外，南興社區有著桃園最悠久的神農信仰脈絡，隨著回鄉青年活化老屋進駐，從神農大帝故事推廣、敬神文化活動傳承、食農教育體驗、農村工藝老店職人、農村旅遊新價值等，南興社區用農村美學為載體，重新轉譯、創新地方百工百業內容，更鏈結了大型企業晶碩光學及大溪青商會支持，成功擴大在地影響力、充實農村六級化產業能量，讓都農混合的社區型態打造出令人嚮往的空間氛圍。

復興溪口台社區以泰雅文化、生態智慧為基礎，是全台種植數量最多野菜原生菜培育園區，透過復育小米基地，從環境整備、教學場域修繕到田間管理，也善用山林資源發展苧麻織布與竹編文化，更進一步融合文化與地景，復興傳統建築竹屋，發展部落觀光、輸出泰雅文化與體驗商品及服務餐食等面向，循著祖先智慧一步步再興部落傳統產業，打造沉浸式原民文化饗宴，不但於許多競賽中斬獲佳績，也擴展了許多國際交流活動。近年溪口台社區更推動綠色照顧計畫及擴大供送餐，嘉惠周邊聚落。