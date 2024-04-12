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陳建仁視察東科路 竹縣府爭取中央支持跨頭前溪橋梁

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
行政院長陳建仁（右2）到新竹縣竹東鎮視察高鐵橋下聯絡道延伸竹科（東科路）工程。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長陳建仁（右2）到新竹縣竹東鎮視察高鐵橋下聯絡道延伸竹科（東科路）工程。記者巫鴻瑋／攝影

行政院長陳建仁今上午到竹東視察年初通車的高鐵橋下聯絡道東科路延伸竹科工程，大幅改善竹科聯外交通塞車情況，新竹縣府也藉機向中央喊話，希望中央支持新竹縣市之間的跨頭前溪橋梁建設，並期許與新竹縣市政府之間更加密切合作，改善新竹日益嚴峻的塞車問題。

陳建仁致詞表示，高鐵橋下聯絡道延伸工程能順利完工都是仰賴地方政府與中央的合作，通車後改善竹科聯外交通，竹科對於台灣經濟來說就如同引擎或心臟，帶動國家經濟發展相當可觀，且台積電及相關企業讓世界「看到台灣」，也在此次花蓮地震中展現台灣科技產業的韌性，依靠的就是台灣人的本質「互相合作」，團結就是力量。

高鐵腳下聯絡道延伸竹科工程是由高鐵新竹站經興隆大橋、公道路、中興路抵達竹科力行路的道路工程，被命名為「東科路」，已在今年1月2日全線通車，讓高鐵站往來竹科車程縮短10分鐘以上，更分散車流、大幅改善竹科對外交通塞車情況。

新竹縣長楊文科表示，東科路全線通車後縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，不過新竹縣正持續推動跨頭前溪橋梁建設，從下游到上游的台一線替代道路新建、新竹縣市跨頭前溪替代道路新建、國道一號楊頭高架新建、經國大橋拓寬、科技大橋新建，這幾條道路對新竹縣市、竹科未來的發展至關重要。

楊文科同時也當著陳建仁的面提及台知園區及科三園區計畫。楊文科說，希望中央加速桃竹苗大矽谷計畫，不能少了台知園區及科三園區，否則就不能算是大矽谷計畫，同時希望內政部支持科技大橋新建計畫，因科技大橋未來將是台知園區及科三園區間重要聯絡橋梁，相信能更加強化竹科園區及新竹地區發展。

新竹市長高虹安表示，東科路通車後造福的不僅僅是新竹縣民，就連新竹市民都有感，因為不少通勤的縣民不用再與市民擠在光復路、介壽路趕進竹科上班，光復路在東科路通車後車流就減少30%，介壽路口車流也減少16%、慈雲路降低7%。高虹安也期許未來楊頭高架完工後，能進一步改善新竹塞車問題。

民進黨立院黨團總召柯建銘與行政院一同視察東科路，提及新竹未來最重要的議題仍是交通。記者巫鴻瑋／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘與行政院一同視察東科路，提及新竹未來最重要的議題仍是交通。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長陳建仁（右2）與柯建銘（右3）並肩而坐不時交頭接耳。記者巫鴻瑋／攝影
行政院長陳建仁（右2）與柯建銘（右3）並肩而坐不時交頭接耳。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科賣力爭取中央支持台知園區、科三園區及新竹縣市間跨頭前溪橋梁建設。記者巫鴻瑋／攝影
楊文科賣力爭取中央支持台知園區、科三園區及新竹縣市間跨頭前溪橋梁建設。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左）、新竹市長高虹安（前排右1）、竹北市長鄭朝方（後排右1）出席行政院視察東科路行程。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣長楊文科（左）、新竹市長高虹安（前排右1）、竹北市長鄭朝方（後排右1）出席行政院視察東科路行程。記者巫鴻瑋／攝影

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