陳建仁視察東科路 竹縣府爭取中央支持跨頭前溪橋梁

行政院長陳建仁今上午到竹東視察年初通車的高鐵橋下聯絡道東科路延伸竹科工程，大幅改善竹科聯外交通塞車情況，新竹縣府也藉機向中央喊話，希望中央支持新竹縣市之間的跨頭前溪橋梁建設，並期許與新竹縣市政府之間更加密切合作，改善新竹日益嚴峻的塞車問題。

陳建仁致詞表示，高鐵橋下聯絡道延伸工程能順利完工都是仰賴地方政府與中央的合作，通車後改善竹科聯外交通，竹科對於台灣經濟來說就如同引擎或心臟，帶動國家經濟發展相當可觀，且台積電及相關企業讓世界「看到台灣」，也在此次花蓮地震中展現台灣科技產業的韌性，依靠的就是台灣人的本質「互相合作」，團結就是力量。

高鐵腳下聯絡道延伸竹科工程是由高鐵新竹站經興隆大橋、公道路、中興路抵達竹科力行路的道路工程，被命名為「東科路」，已在今年1月2日全線通車，讓高鐵站往來竹科車程縮短10分鐘以上，更分散車流、大幅改善竹科對外交通塞車情況。

新竹縣長楊文科表示，東科路全線通車後縮短了竹科與竹北間的距離，造福16萬名以上的竹科從業人員，不過新竹縣正持續推動跨頭前溪橋梁建設，從下游到上游的台一線替代道路新建、新竹縣市跨頭前溪替代道路新建、國道一號楊頭高架新建、經國大橋拓寬、科技大橋新建，這幾條道路對新竹縣市、竹科未來的發展至關重要。

楊文科同時也當著陳建仁的面提及台知園區及科三園區計畫。楊文科說，希望中央加速桃竹苗大矽谷計畫，不能少了台知園區及科三園區，否則就不能算是大矽谷計畫，同時希望內政部支持科技大橋新建計畫，因科技大橋未來將是台知園區及科三園區間重要聯絡橋梁，相信能更加強化竹科園區及新竹地區發展。