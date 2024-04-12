竹縣中正大橋震損 不影響通行

新竹縣往來芎林鄉與竹東鎮的中正大橋，受花蓮大地震影響，橋面由右岸向左岸水平擠壓，造成左岸水泥護欄破碎，右岸橋頭伸縮縫出現13公分位移縫隙，鋼管護欄被扯開，另疑似吊索張力鬆弛，縣府工務處檢測評估不影響車輛通行，近日將展開維修作業。

中正大橋舊橋2011年、2012年接連受到2個颱風帶來的豪雨沖刷，造成橋墩倒塌，後重建為長855.3公尺、寬度30公尺的斜張橋，2015年通車，成為當時北台灣最高斜張橋，橋塔高達83.5公尺。

工務處表示，花蓮大地震時，竹縣測得震度達5弱，橫跨頭前溪的中正大橋在地震當下伸縮縫裂開，民眾當天也通報橋梁水泥剝落，經協同專業技師檢測，發現橋面局部損傷及位移，因從右岸向左岸水平擠壓，左岸水泥護欄破碎，右岸橋頭伸縮縫出現13公分縫隙，廠商臨時在橋面鋪設防滑鐵片，另部分吊索疑似有張力鬆弛狀況。

工務處昨強調，經請廠商重新試算耐震設計強度，中正大橋約可承受震度7級以下地震，橋梁結構也暫不影響通行，因此仍不會封橋。

至於修復，工務處說，已展開橋面支撐工程，確保後續維修期間橋梁通行安全，維修作業預計下周展開，除修補伸縮縫，還要將斜張橋的吊索重新拉緊復位，施工期間會占用河川灘地、河堤便道，但不影響幹道通行。