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竹市府擬改造組織 綠議員：回歸市政推動才是正道

中央社／ 新竹市11日電

民進黨竹市議員楊玲宜今天說，市長高虹安要進行組織改革，但至今仍未對新竹城市建設有定位，應回歸推動市政為正道；市府表示，是參照其他縣市組織改造如桃園市與基隆市等，仍研擬中。

楊玲宜告訴中央社記者，市府局處組織規劃要將城銷處設施維護與工程科移到工務處，城銷處僅保留行銷科，另公關新聞科及國際大陸科將移到城銷處，未來城市行銷處是否只要負責觀光宣傳與城市外交2項業務，對比工務處要後續要進行公園維護管理等，城銷處相對輕鬆。

她說，高虹安所重用的核心幕僚，無論是民政處或城銷處，組織調整後都大幅減少相關業務，這是為無專業能力的局處長減輕負擔，還是真心要大刀闊斧改革，令人存疑。

楊玲宜表示，高虹安忙於官司，至今對竹市建設未有清楚定位，高虹安應善用各局處首長專業能力，盡快穩定團隊與市政，而非隨意調整組織。

楊玲宜說，據她了解目前市府各局處再度回歸本位主義，橫向聯繫斷線，局處做事狹隘且會互踢皮球，更難以跨局處整合來推進市政。

新竹市政府今天向中央社記者表示，高虹安上任後持續以符合施政方向、精進政府效能、增進市民福祉等原則為基礎，進行組織調整相關規劃，也參考近期各縣市組織改造案例，如桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣等，以進行組織調整的盤點布局。

市府指出，不論是中央政府或地方政府，皆會透過滾動式修正來進行組織改造，經通盤考量一切因素後，進行最適切調整，落實施政願景。

市府表示，依地方行政機關組織準則第6條、第8條明定，地方機關如有業務重疊、調整或移撥、管轄區域調整或裁併等情形時，應予調整，至於行政機關辦理組織修編時，人員隨業務移撥是基本原則，工作權並不會受到影響。

市府指出，地方制度法規定，巿府組織改造須向巿議會提出組織自治條例修正草案，組織自治條例及編制表經由巿議會審議通過後，再報請內政部及考試院備查。

新竹 楊玲宜 高虹安

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