苗栗市長補選 韓國瑜、朱立倫為余文忠催票

苗栗市長補選投票倒數，國民黨候選人余文忠晚間舉辦選前團結之夜，立法院長韓國瑜站台時說，余文忠獲全市28里里長全員支持，證明能力、服務到位；黨主席朱立倫也到場催票。

第12屆苗栗市長因原任市長邱鎮軍轉戰國會當選立委，依法辦理補選，補選預計4月13日進行投票。代表國民黨參選的余文忠晚間在苗栗市玉清宮前廣場舉辦團結祈福之夜，包括韓國瑜、朱立倫、立委邱鎮軍、陳超明、苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、劉政鴻等中央、地方藍營政壇要角都先後到場站台，現場湧入大批支持者高喊「凍蒜」。

韓國瑜表示，余文忠擔任議員的選區在苗栗市，但長期認養12所原住民學校，對非選區的孩子默默幫助14年，捐助已逾新台幣千萬元，是真正有愛心的候選人；除了對小孩照顧，余文忠此次參選政見，也著重對長輩的照顧，提供免費醫療休閒專車、成立敬老服務馬上辦中心，獲得苗栗市28里里長全員連署推薦，證明余文忠平日做人處事及能力、服務相當到位。

韓國瑜說，苗栗縣過去比較辛苦，但現在有優秀的縣長、立委，還需要認真打拚為苗栗市付出的市長一起配合，尤其中央推動桃竹苗大矽谷計畫，未來高科技產業帶動，相信苗栗會像武俠小說中的武當派，具後發優勢，逐漸衝起來，呼籲選民支持余文忠，幫忙把票衝高。

朱立倫表示，苗栗縣在縣長鍾東錦帶領下展現團結力量，現在要有好的人來接班苗栗市長，且要能與縣府配合推動市政建設，相信余文忠當選，能夠把邱鎮軍過去市長任內好的政策加以延續。

朱立倫指出，苗栗縣不會只有陳超明、邱鎮軍2席立委幫忙爭取中央資源預算，國民黨團54席委員都會全力相挺，也有立法院院長、副院長做後盾，拜託苗栗市民支持，讓余文忠高票當選，「每一個里都要大贏」把苗栗市打造成模範市。