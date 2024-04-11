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影／今年首場「民安10號」演習 桃園竹圍漁港登場

攝影中心／ 記者季相儒／ 桃園即時報導
情境模擬竹圍漁港遭敵軍飛彈擊中。記者季相儒／攝影
情境模擬竹圍漁港遭敵軍飛彈擊中。記者季相儒／攝影

今年「民安10演習」在4月至7月間，由桃園市等3個直轄市及南投縣等8個縣市辦理，今天由桃園市政府辦理年度第1場次「民安10號演習」，演習地點在竹圍漁港。

本次演習區分「兵棋推演」及「綜合實作」兩階段，首先上午進行兵棋推演，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

下午則進行綜合實作，由地方首長擔任指揮官，採「實物、實地、實作」方式，驗證緊急事故應變整合機制，本次演習以模擬「戰爭災害」為演習主軸，演練戰爭發生造成各類災害情況，各單位依據戰時條件與災情進行綜合性災害搶救演練。

演練項目包含「災害搶救」、「民、物力動員」、「替代役人力運用」、「民眾疏散」、「傷患救助」、「收容救濟站開設」及「民生必需品配售(賑災)作為」等21項防災課題，著重於戰災特殊情況。

戰時毒性物質災害搶救演練。記者季相儒／攝影
戰時毒性物質災害搶救演練。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）擔任指揮官，視導這次桃園的「民安10號演習」。記者季相儒／攝影
桃園市長張善政（右二）擔任指揮官，視導這次桃園的「民安10號演習」。記者季相儒／攝影
上午進行兵棋推演，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。記者季相儒／攝影
上午進行兵棋推演，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。記者季相儒／攝影
情境模擬電動車起火後，消防隊用特殊器材從車子底盤噴水滅火。記者季相儒／攝影
情境模擬電動車起火後，消防隊用特殊器材從車子底盤噴水滅火。記者季相儒／攝影
模擬竹圍漁港遭敵軍攻擊起火。記者季相儒／攝影
模擬竹圍漁港遭敵軍攻擊起火。記者季相儒／攝影
戰時輻射災害演練。記者季相儒／攝影
戰時輻射災害演練。記者季相儒／攝影
戰時毒性物質災害搶救演練中，運用消防機器人協助滅火。記者季相儒／攝影
戰時毒性物質災害搶救演練中，運用消防機器人協助滅火。記者季相儒／攝影
戰時大量傷病患醫療救援演練。記者季相儒／攝影
戰時大量傷病患醫療救援演練。記者季相儒／攝影
情境模擬竹圍漁港遭敵軍飛彈擊中，波及船隻使乘客受傷，救難人員進行搶救。記者季相儒／攝影
情境模擬竹圍漁港遭敵軍飛彈擊中，波及船隻使乘客受傷，救難人員進行搶救。記者季相儒／攝影
戰時地下輸油管線遭攻擊，海巡艦艇協助滅火。記者季相儒／攝影
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戰爭 桃園 演習

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