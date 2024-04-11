影／今年首場「民安10號」演習 桃園竹圍漁港登場

今年「民安10演習」在4月至7月間，由桃園市等3個直轄市及南投縣等8個縣市辦理，今天由桃園市政府辦理年度第1場次「民安10號演習」，演習地點在竹圍漁港。

本次演習區分「兵棋推演」及「綜合實作」兩階段，首先上午進行兵棋推演，由地方政府就戰時及天然災害等複合式災變，依想定狀況研擬應處作為，驗證應變計畫可行性，所獲成果納入各項修訂作業。

下午則進行綜合實作，由地方首長擔任指揮官，採「實物、實地、實作」方式，驗證緊急事故應變整合機制，本次演習以模擬「戰爭災害」為演習主軸，演練戰爭發生造成各類災害情況，各單位依據戰時條件與災情進行綜合性災害搶救演練。

演練項目包含「災害搶救」、「民、物力動員」、「替代役人力運用」、「民眾疏散」、「傷患救助」、「收容救濟站開設」及「民生必需品配售(賑災)作為」等21項防災課題，著重於戰災特殊情況。