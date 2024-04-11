通車不到10年…竹縣中正大橋強震中受損 工務處：不影響通行

新竹縣往來芎林鄉與竹東鎮的中正大橋，通車不到10年，卻在0403花蓮地震中因受震度5弱級震動搖晃，使得橋面出現位移、吊索張力鬆弛，新竹縣府工務處經震後檢測，評估不影響車輛通行，不過近日將在橋下施作支撐作業展開後續維修。

工務處表示，0403花蓮地震中新竹縣測得最大地表加速度超過150 gal，震度達到5弱，因此橫跨頭前溪的中正大橋在地震當下伸縮縫即出現拉伸開裂情況，民眾當天也通報橋梁出現水泥剝落等情況，因此即派員前往巡查。

中正大橋連接芎林及竹東，原本舊橋在2011、2012年接連受到2颱風帶來的豪雨沖刷，造成橋墩沖毀倒塌，後才重建為長855.3公尺、寬度30公尺的斜張橋，並在2015年通車，落成時更為北台灣最高斜張橋，橋塔高達83.5公尺。

工務處協同專業技師檢測，發現中正大橋橋面局部有損傷及位移情形，橋面上局部混凝土損傷及路面伸縮縫開裂，廠商已將路面暫時鋪設防滑鐵片，且部分吊索疑似有張力鬆弛狀況，一旦再發生強震，恐怕會造成橋梁更嚴重位移。

不過工務處強調「不會封橋」，目前橋梁結構暫不影響通行，因中正大橋鄰近新城斷層，且新竹斷層也疑似在附近地底交會，所以在重建設計當初即考量地震影響，耐震強度達到6級，才沒有在此次震度5級的地震中斷裂垮塌，只是因這次地震地表加速度瞬時強度大，才出現部分橋面受損。

工務處說明，已經展開橋面支撐工程，確保後續維修期間橋梁通行安全，維修作業預計下周展開，除了要將受損開裂的伸縮縫進行修補，還需要將斜張橋的吊索重新拉緊復位，施工期間只會占用河川灘地、河堤便道，不影響幹道通行。