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桃園鐵路地下化平鎮永久站要往南移？ 議員提醒別助長炒地

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員黃敬平質詢提醒市府，鐵路地下化平鎮永久站如果南移，會被地方上認為助長炒土地。圖／桃園市議會質詢即時影像
議員黃敬平質詢提醒市府，鐵路地下化平鎮永久站如果南移，會被地方上認為助長炒土地。圖／桃園市議會質詢即時影像

桃園市政府捷運工程局今天到議會工作報告和備詢，市議員黃敬平質詢指出，交通部桃園鐵路地下化工程平鎮站（永久站）工程已發包，車站位置已經選好，站體也都設計好，現在傳出市府藉檢討周邊都市計畫，有意改變車站位置，外界卻傳出助長財團炒地，市府要三思，不要引來抗議。

黃敬平質詢表示，他過去質詢前市府鐵路地下化平鎮站位置時，當時的市長鄭文燦說過，如果要把台鐵平鎮永久站蓋在這家工廠附近的「田中站」，沒有任何聯外道路，且只是圖利那些炒農地的人，對於人口稠密區的居民而言，田中站太遙遠，也無法跟規畫中的捷運橘線中豐、環南路車站共構，離平鎮行政園區超過1公里很不方便。

黃敬平強調，市府如果市執意要翻案，把平鎮火車站永久站南移約500公尺，蓋在工廠的土地靠近老街溪旁，他會跟所有新英里、新富里的民眾一樣，站出來堅決反對到底。

議員魏筠表示，平鎮永久站位置過去已經定案，市府如果一直支持車站南移，執意推翻既這樣的既定政策，操作過於明顯，地方上會質疑是否偏向哪些集團炒土地，尤其是移到某工廠的土地會引起地方疑慮，車站改位置也會對民眾不便。

捷運局標示，都發局針對平鎮高中周邊都市計畫檢討時，把鄰近的台鐵地下化平鎮站的計畫位置，也一併納入希望做好整體的規畫評估，至於平鎮站是不是會從交通部鐵道局現在規畫新富一街的位置，往南移到議員所說的地點，目前還在評估中。

捷運 桃園 議員

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