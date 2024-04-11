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拚苗栗市長補選 徐筱菁發表CF訴求女力市長

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗市補選投票日倒數，民進黨候選人徐筱菁今天發布準副總統蕭美琴推薦影片CF，民進黨發言人戴瑋珊到場力挺，呼籲選民支持徐筱菁發揮年輕女性的堅韌力量改變苗栗市。

徐筱菁今天在民進黨苗栗縣黨部舉行記者會，發布「蕭美琴強力推薦新好市長徐筱菁」CF，影片剪輯日前蕭美琴赴苗栗站台片段，蕭美琴提到，過去因為社會風氣，女性參政不易，透過許多前輩努力突破障礙，讓女性在社會上展現不同面貌，懇請選民支持具溫暖、堅韌力量的徐筱菁擔任市長，用女性光輝照亮苗栗。

苗栗市長補選共有3人登記角逐，徐筱菁是唯一女性候選人。民進黨發言人戴瑋珊、苗栗縣議員陳春暖也出席記者會，以女性角度共同力薦徐筱菁。

戴瑋珊表示，徐筱菁從市民代表、議員至今，以年輕力量在地方服務耕耘多年，是不作秀、肯做事的優秀女性，這次選舉所提6大政見，涵蓋育兒、青年創生、長照等願景，加上女性的特質，「把苗栗市交給她是最好的選擇」。

戴瑋珊說，準總統賴清德非常重視這場選舉，希望苗栗市鄉親可以給年輕女性機會，支持徐筱菁進入市公所讓中央地方連一線，為地方爭取更多建設。她呼籲「出來投票就會贏」，盼選民13日踴躍出門投票，一起翻轉沉寂已久的苗栗市。

徐筱菁指出，苗栗市長期以來沒有改變太多，未來希望打造苗栗市成為年輕有活力的城市，她比其他候選人有更多管道可向中央爭取更多資源改變苗栗市，期盼選民不僅投票支持，還要幫忙拉票、催票。

苗栗市 補選

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