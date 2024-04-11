鄰近十興國小…店家蓋露天機械停車場 家長憂學童安全
新竹縣竹北市莊敬三路和勝利五路一棟4樓店面為增加停車位，竟擅將退縮空間建置機械停車場，由於此處鄰近十興國小，有家長憂心孩子經過造成危險。縣議員林禹佑也指出，由於機械車位屬開放式，大量車輛進出除造成交通壅塞，若學童經過被夾到，甚至被車撞到都相當危險。新竹縣工務處也表示，此建物不合法，已勒令業者自行拆除。
陳姓家長投訴指出，莊敬三路和勝利五路口該店家門口原本是畫設平面車位，但近來經過發現該店家竟在蓋機械停車場，由於此處鄰近十興國小，也是學生上下學必經之地，在這邊蓋露天的機械停車場非常危險，且轉角處也因違建擋住視線，如果車輛進出沒注意到經過的學童，恐增加車禍風險。
林禹佑也表示，接獲民眾陳情後，已立即進行瞭解並向工務處反應。該處加蓋機械停車場，原本可能只能停8台的空間變成可以停20多台，車子大量進出人行道除了會造成該路段交通嚴重回堵，也造成行人安全疑慮，且該處鄰近十興國小，學童上下學靠近此處不小心被夾到或跌進去，甚至被車撞到都相當危險。
林禹佑說，該店家1、2樓預計開設火鍋、燒烤店，其餘樓層正在招租中。原本店門口就已有合法車位，業者蓋機械停車場原本用意是想增加停車空間，但因加蓋機械停車場屬於2次工程，需要變更設計，容積率也要重新計算，必須重新送交工務處審核，也因機械停車場是違建，工務處已要求業者今天下午自行拆除，工務處也會派員監工。
新竹縣工務處表示，該機械停車場設置於退縮空間，為不合法的設施，已請業者自行拆除。業者已委託拆除工班，今天中午12時到場，並於下午1點開始進行拆除。工務處下午安排會勘了解拆除執行情形，如未屢行拆除承諾，將依違章建築實質違建認定方式，於查報通知後，立即排定拆除。
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