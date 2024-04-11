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竹市首屆國際動漫節主視覺曝光 Cosplay大賽開放報名

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市首屆「漫人祭－2024新竹國際動漫節」將於5月25日至26日一連2天在新竹市立體育館登場，新竹市政府文化局今天首度公開活動主題與主視覺。圖／竹市府提供
新竹市首屆「漫人祭－2024新竹國際動漫節」將於5月25日至26日一連2天在新竹市立體育館登場，新竹市政府文化局今天首度公開活動主題與主視覺。圖／竹市府提供

新竹市首屆「漫人祭－2024新竹國際動漫節」將於5月25日至26日一連2天在新竹市立體育館登場。新竹市政府文化局今天首度公開活動主題與主視覺，鮮明配色象徵微熱初夏群眾們的熱情；並說明動漫社團攤位及Cosplay大賽即日起開放報名，Cosplay大賽冠軍最高獎金3萬元，歡迎深藏不露的「漫人」們踴躍報名參加，

新竹市長高虹安表示，新竹市是一座年輕的城市，10至24歲人口比例全台最高，市府以「友善青年、創意青年、國際青年」三大主軸深化青年政策，透過經濟、社會及文化等不同面向行動表達支持，希望透過動漫世界的奔放及熱情，讓年輕人展現自我。

文化局長王翔郁說，「漫人祭－2024新竹國際動漫節」（Hsinchu Animation & Comics Festival）主題為「漫人祭」；「漫」是指從新竹市到國際，不同時空與風格的漫畫（comics）及動畫（animation）作品，「人」意指每個人心裡隱藏的動漫魂，推出「漫人祭」希望所有不同年齡、身份及職業的人們，能齊聚歡慶這場盛宴。

「漫人祭－2024新竹國際動漫節」主視覺今天也首度公開，文化局指出，畫面呈現女孩操縱風的魔法，瀟灑走過新竹城市地景，帶來動漫元素的旋風，鮮明的配色象徵微熱初夏群眾們的熱情，走過之處，將城市的每個角落染上專屬於動漫世界的熱力。

文化局說明，「漫人祭－2024新竹國際動漫節」規畫「國際展覽ｘ祭典舞台ｘ漫人市集」三大活動區域，5月25日至26日為期兩天的活動，包含國際及台灣知名漫畫、動畫作品展出，還有動漫音樂祭、Cosplay大賽、見面會及工作坊等，並邀請有創意的漫畫繪師，或對角色扮演有興趣的漫人們共襄盛舉，活動精彩可期。

文化局指出，即日起「漫人祭－2024新竹國際動漫節」動漫社團攤位及Cosplay大賽等熱烈募集中，社團攤位報名網址https://reurl.cc/Rqnb19、Cosplay大賽報名網址https://reurl.cc/3Xr5NO。民眾如需更多資訊，請上「新竹國際動漫節」臉書粉絲專頁https://bit.ly/4aNtlWk查詢。

文化局 新竹 青年

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