聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣鳳山溪防汙染 裝170支監視器

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹縣鳳山溪遭染成「彩虹河」，警方將在沿岸裝設至少170支監視器全面監控。圖／劉創盛提供
竹縣鳳山溪遭染成「彩虹河」，警方將在沿岸裝設至少170支監視器全面監控。圖／劉創盛提供

新竹縣鳳山溪日前再次被發現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏，不過仍造成關西居民氣憤，警方昨透露，已確定將在沿岸裝設至少170支監視器，全面監控河面遏止汙染。

縣警局表示，針對鳳山溪河川汙染，將加強清查周邊重要路口、檢視監視系統。關西鎮公所說，已會同警察局辦理設置監視器地點會勘，預計將裝設170支，未來還會導入車牌辨識系統，一旦發生汙染事件立即追查可疑車輛。

鳳山溪去年6月爆發大規模汙染，造成關西居民長期人心惶惶，未料日前清明連假又發生溪面油汙事件，引起地方民眾氣憤，痛斥為何汙染一再發生。

因去年發生大規模汙染，縣府已擬定一旦通報汙染事件發生，必須首先向環保單位確認汙染物性質，及了解灌溉水體是否受汙染，同步知會農田水利署各管理處採取緊急關閉水門等作為，並請該單位加強辦理灌溉水質監測。

一旦經評估農地因取用灌溉有受汙染疑慮時，將同時請汙染事件地發生的鄉鎮市公所提報汙染沿線重金屬監測點，由縣府會同公所辦理農作物重金屬採樣送驗，確保農業生產安全。

新竹 水質 監視器

延伸閱讀

清明連假慘成「彩虹河」！鳳山溪將裝170支監視器 就怕有心人偷排汙

影／嬰兒車上名牌包遭順手牽羊 男桃園Outlet大膽行竊過程全被拍

和監視器業者掛勾拿假發票詐公費 台中警局少年隊涉貪2交保

16歲女被摸屁股…「護臀」又被摸1次 他辯社交障礙上訴遭駁

相關新聞

苗栗台72線增2匝道 王國材允評估

台72線與苗栗市新東大橋、國道1號近在咫尺，看得到卻連接不上，地方爭取增設2條匝道便利交通和紓解車流，但遲未定案，交通部...

桃園道路挖掘違規率 市府包商居多

桃園市進入大建設期，市政去年核准1.2萬件道路挖掘許可證，影響交通動線及商家生計，部分施工單位未做好交通管制，施作後又未...

桃園棒球場積水 市府：廠商疏失

樂天桃園棒球場整修進度不如預期，左外野局部草皮又積水，樂天桃猿隊16、17日主場賽事確定延賽，市府體育局昨表示，排水系統...

竹縣鳳山溪防汙染 裝170支監視器

新竹縣鳳山溪日前再次被發現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏，不過仍造成關西居民氣憤，警方昨透露，已確定將在...

中台灣慶祝開齋節！交通部參山處14日首辦穆斯林嘉年華

開齋節是信仰伊斯蘭教各民族的傳統文化節日，交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-a...

確定了！桃園YouBike騎到新竹免收600元調度費

桃竹竹苗YouBike今年陸續從1.0系統升級成2.0系統，隨2.0E電輔車上路，民眾騎乘距離也跟著變長，但營運廠商微笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。