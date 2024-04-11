竹縣鳳山溪防汙染 裝170支監視器

新竹縣鳳山溪日前再次被發現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏，不過仍造成關西居民氣憤，警方昨透露，已確定將在沿岸裝設至少170支監視器，全面監控河面遏止汙染。

縣警局表示，針對鳳山溪河川汙染，將加強清查周邊重要路口、檢視監視系統。關西鎮公所說，已會同警察局辦理設置監視器地點會勘，預計將裝設170支，未來還會導入車牌辨識系統，一旦發生汙染事件立即追查可疑車輛。

鳳山溪去年6月爆發大規模汙染，造成關西居民長期人心惶惶，未料日前清明連假又發生溪面油汙事件，引起地方民眾氣憤，痛斥為何汙染一再發生。

因去年發生大規模汙染，縣府已擬定一旦通報汙染事件發生，必須首先向環保單位確認汙染物性質，及了解灌溉水體是否受汙染，同步知會農田水利署各管理處採取緊急關閉水門等作為，並請該單位加強辦理灌溉水質監測。

一旦經評估農地因取用灌溉有受汙染疑慮時，將同時請汙染事件地發生的鄉鎮市公所提報汙染沿線重金屬監測點，由縣府會同公所辦理農作物重金屬採樣送驗，確保農業生產安全。