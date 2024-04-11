桃園道路挖掘違規率 市府包商居多

桃園市進入大建設期，市政去年核准1.2萬件道路挖掘許可證，影響交通動線及商家生計，部分施工單位未做好交通管制，施作後又未依規定復原道路，引發民怨，前5名違規率有3名是市府的包商；副市長王明鉅昨表示，已要求交通局、水務局等單位檢討精進。

市府養工處統計，全市去年道路挖掘工程違規共1053件，違規態樣前4名依序為道路管溝柏油修復不良225件、未回傳施工攝影畫面172件、未依規定復原道路交通標示及標線105件和未依規定安排交維人員90件。

議員黃敬平昨質詢指出，除未回傳施工攝影畫面，其他違規都影響交通，如柏油修復不良造成路面崎嶇，未安排交維人員也使工地周邊交通混亂。

黃敬平表示，道路挖掘違規率前5名分別為寶鼎再生水公司44%、亞太電信43%、泉鼎水務29%、山峰自辦市地重劃會29%和日鼎水務企業26%；寶鼎、泉鼎與日鼎分別承接桃園市再生水與下水道工程，施作公共工程卻是違規大戶，扣工程款似乎無法遏止違規，難道業者不痛不癢也罰不怕？

王明鉅回應，市府已注意到問題，上月底開道安會報提出討論，有要求水務局與交通局提精進方案。

水務局除加強現場施工人員教育訓練，也派人在道路挖掘管理中心監控各工地回傳影像，隨時連絡現場改善；另成立督導小組，以不定期、不事先通知方式稽查。局長劉振宇說，安全和交維優先，必要時甚至可停工。

交通局表示，業者施工須申請道路開挖證明，15米以上道路、施工超過5天或8米以上道路、施工超過3天，得先向交通局申請交維計畫，未來如果業者違規，會立即撤銷交維計畫核准，路證將即刻失效，業者須重新申請，道路也得復原，盼以增加行政程序和施工成本遏止違規。

有業者反映違規是因為找不到義交，黃敬平建議市府可擴大義交編制，協勤經費由業者支付。

桃園市警局說，義交人數並無限制，因應重大建設開發，編制從去年800名擴增至今年1000名，目前實際員額995名，主要協助通勤時段路口站崗，針對工地交維，將請義交大隊統一盤點各地需求後調派協助，如明年預算許可，也可爭取擴編。