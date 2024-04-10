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中台灣慶祝開齋節！交通部參山處14日首辦穆斯林嘉年華

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」邀請竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者設攤。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」邀請竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者設攤。圖／參山國家風景區管理處提供

開齋節是信仰伊斯蘭教各民族的傳統文化節日，交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」，邀全台穆斯林朋友及國人品嘗穆斯林美食、觀賞異國表演，也是台中市少見的大型穆斯林觀光活動。

參山處瞄準穆斯林旅遊商機，首次舉辦穆斯林嘉年華。當天除了邀請竹苗中彰四縣市的41家清真認證產品業者設攤，推廣認證產品和舉辦有獎徵答互動外，另也安排印尼及越南傳統舞蹈表演、銅管演奏等，歡慶開齋節。阿聰師芋頭文化館、緞帶王觀光工廠及味噌釀造文化館也提供DIY活動。

參山處長曹忠猷表示，伊斯蘭教齋戒月是穆斯林每年最重要的月份，相當於華人的農曆新年。參山處聯合中部縣市14日舉辦穆斯林嘉年華活動，目的在促進文化交流，推廣穆斯林友善旅遊環境，協助旅宿及景點業者申請穆斯林友善認證，擴大穆斯林觀光旅遊。

參山處表示，台灣去年獲萬事達卡「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第3名，目前在台穆斯林人口包含留學生、新住民、移工等等有30萬人左右。

參山處近5年來針對穆斯林友善觀光場域輔導認證，共完成67處、60項穆斯林農特產品(或伴手禮)認證。該處歡迎民眾前往歡度開齋節假期，現場除了可購買清真認證產品，還可吃到印尼傳統美食，購買東南亞手工藝品，當天並將送出限量200元體驗券。

交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」活動。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」活動。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」活動。圖／參山國家風景區管理處提供
交通部參山國家風景區管理處14日在台中舊火車站前廣場舉辦「2024 Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」活動。圖／參山國家風景區管理處提供

伊斯蘭 信仰 印尼 穆斯林 美食

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