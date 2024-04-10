確定了！桃園YouBike騎到新竹免收600元調度費

桃竹竹苗YouBike今年陸續從1.0系統升級成2.0系統，隨2.0E電輔車上路，民眾騎乘距離也跟著變長，但營運廠商微笑單車目前將桃園和竹苗畫為不同服務區，桃園的YouBike若騎到竹苗歸還，恐衍生600元調度費問題；桃園市議員鄭淑方今在桃園市議會建議交通局與業者溝通，取消該項規定。交通局表示已與業者達成新竹縣市不收調度費共識，相關規定後續會在調整。

桃園YouBike 2.0E電動輔助車今年2月1日上路，因為騎行省力輕鬆，速度也不慢，廣受民眾喜愛與好評，漸漸有人靠它長距離移動，不僅北北桃騎行，也有人跨桃竹竹縣市使用。不過，由於微笑單車將桃園與竹竹苗畫分成2個服務區，跨區借還得額外付600元調度費，引發不小討論。

民進黨市議員鄭淑方表示，桃園楊梅有自由學區，國中生可以跨區到新竹湖口就讀，也有不少楊梅人在新竹湖口工作，雖有火車和公車可搭乘，但如果能取消調度費，多一種交通運輸工具選擇，對民眾來說是好事；同黨議員陳睿生也說，新屋綠色走廊自行車道是桃園知名景點，往南延伸可連接新竹縣濱海自行車道，如果能在此設Youbike站點及取消調度費，相信能帶動2地觀光。

事實上，桃園與新竹縣市之間因共同生活圈評估問題，微笑單車已暫停收取調度費很長一段時間，桃園市交通局近日也曾與業者討論該項規定存廢問題；交通局今赴桃園市議會工作報告，鄭淑方質詢時追問進度，局長張新福證實桃園的YouBike騎到新竹免調度費，但目前規畫就只到新竹縣，苗栗不在免調度費範圍內。

張新福指出，桃園目前有1萬多輛YouBike，都屬於市府財產，如果車輛被騎得太遠，恐排擠桃園市民的使用需求，這樣的情況其實不合理，因此目前範圍只討論到新竹縣市。

交通局補充，經與微笑單車協調，考量桃園與新竹縣市已屬共同生活圈，微笑單車將配合不收取調度費用，以鼓勵民眾使用低碳運輸，至於相關規定及辦法的更改，後續會再跟微笑單車討論。