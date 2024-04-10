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竹北市立幼兒園招生80名「弱勢生優先」 課後延長照顧至18時

中央社／ 新竹縣10日電
竹北市公所今天表示，竹北市幼兒園開始招生有80個名額，弱勢生採優先入園，餘額則供給一般幼兒申請就讀，為體恤雙薪家庭需求，會提供16時至18時的課後延長照顧。圖為幼兒園示意圖。圖／canva
竹北市公所今天表示，竹北市幼兒園開始招生有80個名額，弱勢生採優先入園，餘額則供給一般幼兒申請就讀，為體恤雙薪家庭需求，會提供16時至18時的課後延長照顧。圖為幼兒園示意圖。圖／canva

竹北市公所今天表示，竹北市幼兒園開始招生有80個名額，弱勢生採優先入園，餘額則供給一般幼兒申請就讀，為體恤雙薪家庭需求，會提供16時至18時的課後延長照顧。

竹北市長鄭朝方向中央社記者表示，竹北幼兒人口為新竹縣之最，市公所推展各項兒少福利協助家長減輕育養壓力，同時也進行教學課程調整並發展特色教育等，讓孩童在幼兒園的學習更具有全面性。

鄭朝方說，因應竹北市立幼兒園開始招生，共招生80名，從5月16日至18日為第一階段優先入園資格者採現場報名；在5月23日至25日是第二階段，開放一般生採現場及網路報名。

鄭朝方指出，弱勢生將可採優先入園，包含遲緩兒、低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭子女以及身心障礙者子女等，餘額則提供一般幼兒申請就讀。

竹北市公所透過新聞資料表示，竹北市立幼兒園為混齡教學，招生年齡以5歲、4歲以及3足歲幼兒為優先，依年齡排序並分階段辦理，直到額滿為止，後續也會加強幼兒園課程優化，包含推動食農教育、母語教學並結合社區資源等，實現發展幼兒全人教育的理念。

低收入戶 子女 幼兒園 新竹

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