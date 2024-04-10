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清明連假慘成「彩虹河」！鳳山溪將裝170支監視器 就怕有心人偷排汙

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣關西鎮鳳山溪清明連假疑遭偷倒不明溶劑，染成「彩虹河」。圖／劉創盛提供
新竹縣關西鎮鳳山溪清明連假疑遭偷倒不明溶劑，染成「彩虹河」。圖／劉創盛提供

新竹縣鳳山溪日前再次被發現浮現油汙，雖採檢水質並無異常，且研判可能是機油外漏導致，不過仍造成關西居民氣憤。新竹縣警方透露，已確定將在鳳山溪沿岸裝設至少170支監視器，全面監控河面情況，遏止有心人士任意汙染水源。

新竹縣警察局表示，針對鳳山溪河川汙染，將加強清查週邊重要路口、檢視監視系統。關西鎮公所為改善轄境鳳山溪汙染及環保案件，已會同警察局辦理設置監視器地點會勘，預計將裝設170支監視器，未來還會導入車牌辨識系統，一旦發生汙染事件立即追查車輛。

鳳山溪先是在去年6月爆發大規模汙染，造成關西居民長期人心惶惶，未料日前清明連假又發生溪面油汙事件，雖經採檢COD試劑無明顯異常，水質酸鹼度為PH7.72同樣為中性，未有酸鹼異常，不過仍讓地方民眾氣憤，痛斥為何汙染一再發生。

因去年發生大規模汙染，新竹縣已擬定一旦通報汙染事件發生，必須首先向環保單位確認汙染物性質，及了解灌溉水體是否受汙染，同步知會農田水利署各管理處採取緊急關閉水門等作為，並請該單位加強辦理灌溉水質監測。

一旦經評估農地因取用灌溉有受汙染疑慮時，將同時請汙染事件地發生的鄉鎮市公所提報汙染沿線重金屬監測點，由縣府會同公所辦理農作物重金屬採樣送驗，確保農業生產安全。

新竹縣環保局警告，若有對河川造成汙染的行為，將會對行為人依法開罰3萬到300萬元罰鍰，呼籲民眾協助防範，若有發現汙染行為，可以立即撥打專線 03-5530060 檢舉，並協助蒐證，希望民眾共同維護溪水水質及周邊環境的健康與安全。

新竹 水質 河川汙染 環保局 監控 監視器

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