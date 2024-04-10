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2024龍岡米干節敲定了 雲南文化公園龍岡大操場2地辦

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園2024龍岡米干節敲定在雲南文化公園、龍岡大操場2地點辦理。本報資料照片
桃園2024龍岡米干節敲定在雲南文化公園、龍岡大操場2地點辦理。本報資料照片

桃園市2024龍岡米干節舉辦地點一波三折，市政府觀光旅遊局邀集龍岡忠貞商圈業者、民代等代表會商，否決龍岡國中地點，觀旅局長周柏呤今天下午表示，經大家溝通考量交通及準備工作時間，今年龍岡米干節確定在雲南文化公園、龍岡大操場2地辦理，長街宴及使節宴等活動在雲南文化公園、晚會和迎賓等活動移師龍岡大操場進行。

寶林中毒案事件波及龍岡米干業者生意，為延續傳統米干節特色，市政府與龍岡商圈業者等單位代表決定，2024龍岡米干節在4月20及21日、27及28日兩個周末假日舉辦，地方原先提議避免社區擾鄰，晚會等動感活動移師龍岡國中舉辦，卻引起部分議員和居民爭議。

周柏吟表示，最先就是規畫在雲南文化公園及龍岡大操場舉辦米干節，之後地方提議增加龍岡國中地點，原本就是一個討論選項，後來大家討論在地中間其他各種因素，並考量準備時間和交通動線問題，市府決定回歸標案最初規畫的2地點舉辦，雲南文化公園舉辦踩街、長街宴、使節宴等活動，龍岡大操場舉辦晚會活動、迎賓布置及停車、公車接駁點。

桃園魅力金三角地方特色產業發展協會理事長王根深表示，今年龍岡米干節地點最後敲定雲南文化公園、龍岡大操場辦理，主要是擔心龍岡國中舉辦晚會活動聲音大，會影響當地居民生活，晚會等活動移至龍岡大操場舉辦，商圈店家業者會全力配合，做好食安品質衛生和避免擾鄰，希望警方配合做好交通管制，讓米干節順利圓滿。

市議員舒翠玲認為，龍岡米干節傳統活動，往年參與人潮年年倍增，像是疫情前兩年都在龍岡大操場舉辦，參與人潮增加2、3倍，也帶來觀光客，並帶動忠貞市場周邊商家生意成長2倍以上，主場放在龍岡國中體育館，她擔心龍東路癱瘓，市府選在雲南文化公園、龍岡大操場舉辦，可兼顧周遭民眾生活品質與交通秩序。

桃園 舒翠玲 議員

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